Il Comune di Cremona non ha la documentazione relativa all’istruttoria Ispra su Tamoil. A renderlo noto è il sindaco, Andrea Virgilio, che a a pochi giorni dall’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia, su sollecitazione dei Radicali, risponde nel merito.

“Il Comune di Cremona non ha ricevuto alcuna comunicazione formale in merito alla causa e, a maggior ragione, non possiede né potrebbe essere in possesso dei relativi documenti” fa sapere Virgilio. “In particolare, il Comune di Cremona non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero dell’Ambiente tantomeno, si sottolinea, ha ricevuto dal Ministero o dal Tribunale gli atti giudiziari e i documenti prodotti in causa dalle parti”.

A questo proposito, però, l’amministrazione non è rimasta con le mani in mano: “Pur avendo avuto conoscenza solo informale della pendenza della causa, il Comune di Cremona si è attivato, per tramite dell’Avv. Alessio Romanelli, al fine di verificare e approfondire la questione, anche sotto il profilo giuridico e processuale” prosegue Virgilio. “All’esito dell’approfondimento saranno assunte le determinazioni del Comune di Cremona in merito e le stesse saranno rese pubbliche, con le consuete modalità istituzionali”.

Il sindaco ricorda altresì che “fu il Comune di Cremona a sollecitare l’avvio della causa da parte del Ministero nei confronti di Tamoil per il risarcimento del danno ambientale, anche con comunicazioni formali scritte del 29 giugno 2022 e del 23 novembre 2022- Solo il Ministero dell’ambiente è titolare della legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale; la causa promossa dal Comune di Cremona contro Tamoil per ottenere il risarcimento del danno di immagine e il rimborso dei costi sostenuti, avviata nel 2022, si è conclusa circa un anno fa, a seguito della proposta conciliativa formulata dal Tribunale e accettata dalle parti, con risarcimento complessivo di euro 2.400.000“.

Per quanto riguarda invece la richiesta di convocare l’Osservatorio Tamoil, Virgilio fa sapere che “è in corso di definizione. Dopo l’approvazione, da parte della Giunta, della delibera di avvio della costituzione dell’osservatorio, avvenuta il 30 ottobre 2024, siamo in attesa della nomina dei componenti da parte dei soggetti membri. Una volta ricevuti tutti i nominativi la costituzione ufficiale avverrà con decreto del Sindaco. La prima convocazione è prevista nel mese di gennaio 2025” conclude il primo cittadino.

