Si chiama “Con Celestino nella Chiesa di Santa Lucia” il libro per bambini che verrà presentato il 2 dicembre alle 17 nella Chiesa di Santa Lucia a Cremona. Sarà presente anche con Tommaso Giorgi, del Crart, che ha collaborato con l’autrice del volume (Rossella Galletti) durante il progetto di Santa Lucia che ha coinvolto più di mille bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Cremona e dintorni.

La presenza di Giorgi anche per approfondire notizie storiche della chiesa di Santa Lucia, luogo di culto molto amato dai cremonesi che riserva sorprese per chi non lo conosce a fondo.

Il libro -pensato per i bambini- è una piccola guida e l’Angelo Celestino diventa “una guida turistica” nella chiesa: all’interno anche disegni in bianco e nero (realizzati da Federica Lombardi Mantovani e Sara Nolli) pronti per essere colorati dai più piccoli. Il ricavato della vendita del libro, che si potrà comprare anche il 2 dicembre, andrà a sostenere le spese di restauro della Chiesa di Santa Lucia. All’interno anche la storia della “Finestra gentile” che i bambini hanno ascoltato durante la preparazione a Santa Lucia in un progetto scolastico molto importante.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata