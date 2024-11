Un uomo di 42 anni è stato accoltellato, anche se non sarebbe in gravi condizioni, in stazione ferroviaria a Piadena Drizzona, nel tardo pomeriggio di sabato.

L’intervento dei sanitari è stato registrato poco dopo le ore 18: stando alle prime testimonianze raccolte, l’uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe stato aggredito da un connazionale e da altri uomini. Questi però hanno poi fatto perdere le tracce, dandosi alla fuga.

Da chiarire i motivi che hanno portato al gesto violento.

L’intervento dei sanitari è avvenuto in codice rosso, ma l’uomo è stato poi portato all’ospedale Oglio Po di Vicomoscano in codice verde, indicando dunque ferite lievi.

Sul posto l’ambulanza di Padana Soccorso e i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Di certo c’è che chi ha sferrato la coltellata, che ha colpito di striscio il 42enne, non era solo, appunto, ma affiancato da altri complici, che poi hanno fatto perdere le tracce.

