Identificati i tre presunti autori di truffe commesse tra fine agosto e l’inizio di settembre nei supermercati di Castelleone, Pizzighettone, Casalpusterlengo, Carpaneto Piacentino e Pandino. I carabinieri di Castelleone hanno denunciato per truffa tre uomini di 30, 25 e 35 anni residenti in provincia di Milano e con numerosi precedenti di polizia a carico.

A metà di settembre si era presentato in caserma a Castelleone il responsabile della sicurezza di un supermercato del posto che aveva denunciato che nei giorni precedenti tre uomini, arrivati con un furgone, avevano preso dei carrelli per la spesa e avevano prelevato dai banchi vendita grosse quantità di bottiglie di alcolici alle quali avevano tolto i codici a barre originali e avevano applicato i codici a barre di prodotti di scarso valore in modo da pagare cifre molto inferiori al valore reale.

AIle casse, inoltre, avevano dichiarato delle quantità di bottiglie inferiori a quelle che avevano realmente prelevato, distraendo le cassiere durante i conteggi. Stesso modus operandi anche nelle altre località. Il danno causato nei vari esercizi commerciali è risultato di quasi 2.000 euro. I militari di Castelleone hanno acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza dei supermercati, riuscendo a scorgere i volti dei tre presunti truffatori e pure le loro mosse, ovvero il cambio dei codici a barre.

Accertamenti sono stati effettuati anche sulla targa del furgone. Il proprietario era uno dei tre. I militari hanno estrapolato i fotogrammi con i volti degli altri due presunti complici e hanno controllato gli uomini che erano stati fermati nel tempo con il proprietario del mezzo. Due di loro sono risultati essere gli altri uomini ripresi dalle telecamere. Per tutti è quindi scattata le denuncia per truffa in concorso.

