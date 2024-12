Sono in calo gli abbandoni abusivi di rifiuti nei cestini pubblici. Ad evidenziarlo sono i dati resi noti da Aprica, secondo cui nel 2024 si evidenzia una diminuzione del 25% nei primi 10 mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Si è infatti passati da 532 a 395 segnalazioni.

Continua, peraltro, il monitoraggio attento della situazione: tra le attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale e Aprica ci sono infatti i controlli effettuati dagli agenti ambientali, che quest’anno sono stati intensificati e che hanno portato all’individuazione di circa 90 trasgressori, per i quali sono state inviate le relative segnalazioni alla Polizia Locale per l’emissione delle sanzioni.

I controlli continuano, con particolare attenzione nelle zone dove si registrano più segnalazioni, come Cavatigozzi, Borgo Loreto e S. Ambrogio, per garantire il rispetto delle normative e prevenire nuovi episodi di abbandono. Inoltre Aprica collabora con il Comune segnalando le aree con maggiori criticità dove potrebbero essere posizionate delle fototrappole.

E laddove la situazione era diventata fuori controllo, si è provveduto a rimuovere i cestini: è stato il caso di quello posizionato all’angolo tra via Bergamo e via F. Filzi, rimosso lo scorso 14 novembre. Al suo posto è stato messo un cartello informativo per spiegare ai cittadini le motivazioni che hanno portato a questa decisione, ossia l’utilizzo improprio e l’abbandono di rifiuti nelle immediate vicinanze. Nei giorni successivi Aprica ha effettuando un monitoraggio nell’area, riscontrando come il fenomeno sia gradualmente diminuito sino a scomparire negli ultimi giorni.

Laura Bosio

