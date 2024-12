Questa edizione del Golden Pike si è rivelata la più impegnativa di sempre. 67 anglers provenienti da tutto il Nord Italia si sono sfidati ai Tre Laghi di Oscasale, a Cremona, in una gara di quattro ore all’insegna della tecnica e della resistenza. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da freddo intenso, vento gelido e nebbia fitta, hanno reso la pesca particolarmente difficile. I lucci, apatici e poco reattivi, hanno messo a dura prova le abilità dei concorrenti. Nonostante le difficoltà, i campioni hanno dimostrato una maestria tecnica e una tenacia fuori dal comune, combattendo fino all’ultimo secondo. Una prova che ha consacrato i veri esperti della pesca al luccio.

Alla fine Marco Formentini è riuscito a imporsi, conquistando il trofeo grazie a un luccio da 3,92 chili. Questa cattura gli è valsa anche il prestigioso premio Big Pike Pescare Show Trophy. La sua strategia vincente? Uno shad in gomma con un falcetto molto voluminoso, recuperata lentamente e con pause cadenzate. Sul podio, al secondo posto, troviamo Danilo Fusari con un pesce da 3,46 chili, seguito da Pierpaolo Boninelli, terzo classificato con un esemplare da 2,52 chili.

Il successo della competizione è stato reso possibile grazie al generoso montepremi, destinato ai primi dieci classificati, con la partecipazione di partner di rilievo come Old Captain, Pescare Show, Trabucco International, Tubertini, Salmotrutta TS, Salt Water Italy, Rf Spinning e Hotel Sport. In aggiunta al primo posto, il vincitore ha ottenuto un premio speciale: la partecipazione al Champions Pike 2025 in Trentino, comprensiva di un soggiorno presso l’Hotel Sport di Levico Terme.

“Quest’anno il Golden Pike si è rivelato particolarmente impegnativo. È stata una gara molto dura e difficile, ma voglio fare un plauso a tutti i concorrenti per come hanno affrontato la sfida – ha dichiarato Silvio Smania, presidente di Insidefishing – Vedere tanta passione e determinazione ci riempie di orgoglio e conclude nel migliore dei modi la stagione dei nostri eventi. Ringraziamo i Tre Laghi di Oscasale e tutti i nostri partner per il loro prezioso supporto. Ma non ci fermiamo qui: stiamo già lavorando per rendere le gare del 2025 ancora più entusiasmanti, con tante novità in arrivo.”

Gli appassionati possono già segnare sul calendario i prossimi eventi targati Insidefishing. Il Classic Championship si terrà il 5 e 6 aprile 2025 presso la Nuova Parco Laghi di Acquapartita, e le iscrizioni sono già aperte. Dal 2 al 4 maggio 2025, sarà la volta del Branzino the Challenge ad Orbetello, con le registrazioni che apriranno il 15 dicembre.

