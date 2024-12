“Aumentare i controlli inerenti alle velocità delle auto. Intervenire per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali di via Cimitero con isole salva pedone con altre modalità già in fase di studio da parte dell’amministrazione. Introdurre dissuasori acustici“.

Sono questi gli elementi contenuti in una mozione, approvata oggi all’unanimità dal Consiglio Comunale proposta dal capogruppo di ‘Novità a Cremona’ Alessandro Portesani per rendere più sicuri gli ingressi al camposanto cittadino.

“Esprimo – ha commentato Portesani dopo il voto – la mia soddisfazione per questa votazione bipartisan che va nel segno di rendere più sicura una zona della città che è molto frequentata, anche da persone anziane e con ridotta mobilità. Troppe volte abbiamo visto automobili sfrecciare ad alta velocità soprattutto in via Cimitero all’altezza dell’ingresso del nostro Cimitero. Gli attraversamenti devono avvenire in piena sicurezza: fatto che oggi non accade”.

“C’è tutta una serie di pericoli nel perimetro delle strade che costeggiano il camposanto provocata dalla disattenzione degli automobilisti e ovviamente dal numero sempre maggiore di mezzi in circolazione, in una zona che ospita quartieri residenziali e impianti sportivi. E tutto questo è fonte di continua insicurezza per i cittadini”.

“Abbiamo ritenuto dunque necessario chiedere immediatamente a Sindaco e alla Giunta questi interventi che vanno nella direzione anche di una manutenzione e di una gestione appropriata delle strade comunali. Al controllo dell’efficienza e a un’altresì appropriata manutenzione della segnaletica obbligatoria all’interno del perimetro cittadino”, conclude Portesani.

