Mercoledì 4 dicembre il vescovo Antonio Napolioni ha ricevuto una lettera autografa di Papa Francesco, che ringrazia per “la copia della bella ed originale lettera S. Omobono scrive al Papa. Grazie!”. E anche per l’offerta inviata dalla Diocesi di Cremona, in occasione della festa del Patrono, a vantaggio dei poveri che in tanti modi bussano al cuore di Papa Francesco, che scrive di aver “molto apprezzato questo gesto di attenzione verso i poveri e i bisognosi. Grazie per avere teso loro la mano”.

La “lettera” era stata al centro dell’omelia di mons. Napolioni in occasione della festività del patrono. «Carissimo Papa Francesco, ti scrivo insieme a tutta la Chiesa di Cremona, di cui da più di otto secoli sono il Patrono», così iniziava il testo letto da mons. Napolioni durante il Pontificale. «Ti scrivo perché sono felice di rimarcare la provvidenziale coincidenza che unisce il 13 novembre, giorno in cui la Chiesa di Cremona mi festeggia come Santo, alla Giornata mondiale dei poveri, che quest’anno celebrate il 17 novembre. Anche quassù è giunta eco del messaggio che hai scritto per tale VIII giornata, e senza falsa umiltà, sembra che tu stia descrivendo proprio la mia piccola vita e la spiritualità che l’ha animata. Ad essa guardano ancora i cristiani cremonesi».

Nella lettera di risposta, il Papa invoca la protezione della Santa Vergine e di Sant’Omobono sulla Chiesa cremonese e sul suo vescovo, contando sempre sulle preghiere di tutti per il suo delicato e prezioso ministero. L’Avvento chiama a proseguire in questi impegni, di preghiera per la pace, per l’unità della Chiesa, per il Papa e di impegno fattivo nella solidarietà con gli ultimi.

