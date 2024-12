Maggioranza e minoranza unite nel votare l’ordine del giorno di Forza Italia sulla sicurezza e il decoro urbano della città, due temi fortemente connessi. E’ avvenuto nell’ultimo Consiglio Comunale. Anche la maggioranza ha infatti accolto il testo presentato dal consigliere FI Saverio Simi, a seguito di un emendamento che introduce la richiesta al Governo centrale di rafforzare numericamente il contingente di forze dell’ordine presente in città.

In particolare, viene chiesto “ai parlamentari locali di fare un appello al Governo per potenziare le forze dell’ordine sul territorio, nell’ambito del dichiarato intento di 17mila nuove assunzioni a livello centrale e per evitare che i tagli annunciati agli Enti locali incidano sulla sicurezza e in particolare che norme di blocco del turn-over incidano sull’organico della Polizia Locale”.

Il testo presentato da Simi richiedeva una serie di interventi su più fronti: di tipo urbanistico, con il ripristino del pieno funzionamento del sistema di videosorveglianza e l’ammodernamento della rete di illuminazione e il revamping tecnologico dei varchi elettronici a copertura di tutte le vie di accesso alla città. Sul fronte del decoro urbano veniva richiesta la riqualificazione e valorizzazione del sistema delle piazze centrali, prevedendo piazze “a tema” e l’intitolazione di aree al loro interno. In più, l’organizzazione di un palinsesto di eventi e attività ricorrenti coerenti con il tema con cui è stata caratterizzata la piazza.

Veniva inoltre proposta la collaborazione con i privati, anche attraverso accordi con le associazioni di rappresentanza, per la concessione di plateatici in modo da agevolare la riqualificazione delle piazze.

Sul fronte degli interventi di polizia, la richiesta riguardava il “daspo urbano”, l’avvio di una riorganizzazione della Polizia Locale per favorire una maggior presenza degli agenti sul territorio, l’incentivazione della collaborazione con le realtà associative del terzo settore; la presenza di un presidio fisso della Polizia Locale in centro città anche nelle ore pomeridiane e serali in particolare in piazza Roma e piazza Marconi.

Sul fronte degli interventi educativi, veniva proposta la collaborazione con le scuole e altre realtà educative cittadine per favorire il senso civico e il rispetto reciproco tra i più giovani.

Soddisfatto ma non del tutto Simi: “Due punti che riteniamo debbano essere ancora sviluppati sono l’osservatorio permanente sulla sicurezza, strumento che riteniamo fondamentale per affrontare la difficile situazione che si è venuta a creare in città, e la sistemazione dei dispositivi di video sorveglianza. Avevamo chiesto che nel testo del nostro ordine del giorno fosse inserito un tempo certo sul ripristino delle telecamere ad oggi non funzionanti, ma purtroppo non ci è stato dato”.

“In definitiva con questo ODG vogliamo che la città venga guardata e compresa come una realtà organica. Una città che per risolvere i problemi endemici che la caratterizzano non deve nasconderli sotto lo zerbino ma affrontarli con concretezza, capacità di visione e desiderio di costruire”.

Prima della votazione era stato l’assessore alla Sicurezza Santo Canale a illustrare quanto il Comune sta già facendo sul fronte sicurezza.

“Gli interventi sull’illuminazione cittadina sono già in atto, segnaliamo a questo proposito la sostituzione dei pali di illuminazione pubblica abbattuti, sottopasso Maristella e centro storico efficientati, tutto questo nella consapevolezza che resta ancora molto altro da fare e che faremo.

Si sta completando la mappatura aggiornata dei fabbisogni ordinari e straordinari sulla base dei quali poi si andrà a strutturare una programmazione pluriennale dettagliando gli interventi di ogni annualità di mandato.

Sul tema del rinnovamento dei varchi l’Amministrazione sta lavorando su vari fronti di natura sia tecnica che politica e questo avrà una ricaduta anche sulla qualità dei varchi. Più precisamente verrà aggiornata l’ordinanza della ZTL e delle zone protette anche esterne al centro storico e si sta valutando l’installazione di telecamere di nuova generazione che non necessitino più di collegamento alla fibra ottica e a sottoservizi”.

Oltre alla riorganizzazione dei turni della Polizia locale, per liberare ulteriore personale il Comune sta valutando di introdurre la figura del “nonno vigile” in convenzione con le associazioni di volontariato, con compiti di ausilio soprattutto per l’ingresso e l’uscita dalle scuole.

Per quanto riguarda l‘arredo urbano, piazza Roma è stata oggetto di sistemazione delle panchine e dei monumenti e sono state fatte prove di carico per ripristinare le fontane oggi spente. A questo fine è stato approvato, mercoledì scorso in giunta, il progetto di fattibilità tecnico-economica e i lavori dovrebbero essere affidati nei primissimi mesi del 2025.

“Resta inteso – ha concluso Canale – che la valorizzazione delle piazze centrali non passa in secondo piano e, a questo proposito, si intende dare continuità, valorizzando i giardini e alcune piazze centrali a partire da piazza Roma per la quale è in corso la predisposizione del disciplinare di incarico per la progettazione della riqualificazione omogenea dell’intero giardino intitolato a Giovanni Paolo II che verrà suddiviso in lotti funzionali”.

gb

