Scuola chiusa per qualche giorno, causa presenza di roditori. È successo ad Annicco, dove il sindaco Maurizio Fornasari, di concerto con la dirigente scolastica, ha firmato un’ordinanza straordinaria dopo il ritrovamento di alcuni piccoli escrementi di topo. Lezioni sospese quindi per circa 200 piccoli studenti che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria.

“Oggi per la terza volta sono venuti i tecnici dell’azienda specializzata in derattizzazione – ha commentato il primo cittadino – per cercare di risolvere il problema. Il tutto è partito dal refettorio; ce ne siamo accorti perché i roditori avevano rosicchiato leggermente il controsoffitto. Ci tengo però a specificare che nella mensa e nelle cucine non abbiamo mai trovato topi; i genitori possono quindi stare tranquilli, perché non c’è stato nessun inquinamento sui cibi mangiati dai ragazzi. Sentito anche il sindaco di Paderno Ponchielli e la preside, per evitare di mettere in difficoltà bambini e insegnanti, abbiamo ritenuto opportuno fare questa ordinanza e chiudere la scuola”.

Una piccola disavventura che dovrebbe comunque concludersi entro lunedì, giorno in cui secondo le aspettative l’istituto dovrebbe riaprire regolarmente.

In corso ora, le operazioni di derattizzazione. “Attendiamo il responso dei tecnici – ha concluso Fornasari – e nel primo pomeriggio di domani (venerdì, ndr) puntiamo a fare un’altra ordinanza da mandare alla dirigente scolastica, affinché la divulghi ai genitori. Siamo intervenuti secondo le loro indicazioni e spero che le strategie messe in atto possano portare dei frutti”.

Andrea Colla

