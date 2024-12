Poco per volta si stanno svelando gli interventi strutturali alla scuola media Virgilio per adeguare il vecchio edificio degli anni Sessanta – Settanta alle norme antisismiche. E come nei giorni scorsi hanno fatto scalpore le quattro aule al cui interno campeggiano le travi che uniscono le colonne portanti dell’edificio, ora si scopre che queste sono state posizionate anche nel porticato esterno, uno spazio che mette in collegamento la parte di edificio verso via Trebbia da quella che guarda su via Chiese.

Anche in questo caso l’impatto visivo è notevole.

I lavori alla Virgilio – del valore di 5 milioni di euro – sono entrati nell’occhio del ciclone da quando alcune settimane fa alcuni professori avevano diffuso le immagini delle prime aule consegnate, quelle appunto in cui le travi campeggiavano accanto alle finestre. Ne era seguita un ‘interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia a cui aveva risposto il sindaco.

I lavori si erano resi necessari in quanto la struttura esistente non è in grado di assorbire le sollecitazioni del sisma previste dalla normativa vigente. Le misure di adeguamento hanno previsto, tra l’altro, l’inserimento di elementi metallici di controvento – le travi, appunto – in alcuni casi posti all’esterno in facciata, in altri all’interno mascherati con le tamponature e, laddove non possibile dal punto di vista tecnico, lasciati a vista.

L’intervento di adeguamento sismico è stato reso possibile grazie alla verifica di vulnerabilità sismica avviata diversi anni fa dal Comune con risorse proprie e la successiva candidatura ad un bando regionale per reperire i fondi necessari per effettuare i lavori. Successivamente l’opera è stata finanziata con risorse del Pnrr.

