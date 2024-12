Parte la vendita dei concerti della nuova Stagione Musica del Teatro A. Ponchielli. I Biglietti andranno in vendita alla biglietteria del teatro a partire da sabato 7 dicembre con le seguenti modalità:

– distribuzione delle contromarche alle ore 9.30

– apertura della biglietteria ore 10.00.

In occasione della vendita di sabato 7 dicembre la biglietteria sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (tel. 0372.022001/02; biglietteria@tetaroponchielli.it). A partire da lunedì 9 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti anche online sul circuito vivaticket.

La stagione musicale Crescendo si distinguerà per il suo impegno nel promuovere un elevato livello artistico e una qualità senza pari. Ogni evento vedrà protagonisti artisti di chiara fama e talenti emergenti che si esibiranno in concerti di straordinaria bellezza. La programmazione è concepita per offrire una varietà di generi, spaziando dalla musica classica a quella contemporanea, e includendo anche fusioni innovative che arricchiscono l’esperienza musicale. Un aspetto fondamentale di Crescendo sarà la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, la stagione si propone di avvicinare anche le nuove generazioni alla musica, creando un legame duraturo e stimolante con l’arte. Ogni concerto diventerà un’opportunità per il pubblico di esplorare nuove sonorità e scoprire la ricchezza della musica, contribuendo così a una crescita culturale collettiva.

