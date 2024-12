Inarrestabile, irrefrenabile, immarcescibile Toninelli: così lo descrive sul Corriere della Sera Tommaso Labate. Entrato anche coi suoi assai seguiti video su Youtube nella diatriba in seno ai Cinque Stelle tra il presidente Giuseppe Conte e il fondatore e padre nobile del movimento, Beppe Grillo, l’ex ministro cremonese delle infrastrutture Danilo Toninelli parteggia per Beppe.

E Conte, che lo chiamò ministro nel suo primo Governo, da persona perbene diventa colui che – dice Toninelli, “mi faceva dormire”. Di Grillo difende invece una delle regole fondative del movimento, cioè “la politica non come professione ma come impiego a tempo determinato”.

Da fervente grillino s’è fatto fanatico grilliano, scrive ancora Labate, lanciatissimo nella battaglia contro Giuseppe Conte e accanito suggeritore della mossa da mettere in campo sul riconteggio dei voti della costituente: l’astensione, con l’obiettivo di far mancare il quorum su tutti i provvedimenti chiesti dal capo politico, dal licenziamento del garante all’abolizione della regola dei due mandati.

Simone Bacchetta

