Il Natale a Cremona si arricchisce quest’anno di un’iniziativa che coniuga tradizione, solidarietà e attenzione per il cuore della città. Due vetrine, da tempo spente e vuote, si riaccendono grazie alla Mostra dei Presepi, un evento che porta nuova luce e vitalità in via Mercatello.

L’esposizione è ospitata da Confcommercio e realizzata da CREDO ODV, allestita nel cuore del centro storico cittadino. L’inaugurazione sabato alle ore 10:30, con il taglio del nastro. Saranno esposte oltre 70 opere presepiali, realizzate da maestri provenienti da diverse località lombarde, per essere ammirate da cittadini e visitatori.

Gli spazi, situati al civico 38 di via Mercatello, sono stati concessi gratuitamente e saranno illuminati e riscaldati grazie al contributo di Gas Sales Energia.

Questa iniziativa è il frutto della collaborazione di diverse realtà che hanno unito le forze per realizzarla: Confcommercio Provincia di Cremona, Le Botteghe del Centro, il Distretto Urbano del Commercio e il Comune di Cremona, che ha concesso il patrocinio e il supporto operativo. Un progetto che rappresenta un segnale di rinascita per il centro storico e un’occasione per celebrare il Natale nel segno della bellezza e della tradizione.

“L’iniziativa di aprire uno spazio temporaneo nel cuore della città, in una via dello shopping, rappresenta un importante segnale per il centro storico e per il commercio locale – spiega Andrea Badioni, Presidente di Confcommercio Provincia di Cremona -. Durante il periodo natalizio, è essenziale creare un’atmosfera accogliente e stimolante, e questa mostra di presepi, ospitata in un negozio momentaneamente sfitto, è un esempio concreto di come si possano valorizzare gli spazi vuoti, trasformandoli in luoghi di interesse per la comunità. Questo progetto è un invito a vivere il centro storico come un luogo vitale e attrattivo, capace di rispondere ai bisogni di cittadini e visitatori.”

“Riaccendere una vetrina spenta nel cuore della città è un gesto simbolico e pratico che parla di cura e attenzione verso il nostro centro storico – così Eugenio Marchesi, Presidente delle Botteghe del Centro di Cremona -. La mostra di presepi non solo celebra una tradizione profondamente radicata nel nostro territorio, ma rappresenta anche un’opportunità per attrarre persone nelle vie dello shopping e valorizzare l’identità del nostro centro. È attraverso iniziative come questa che possiamo creare un ambiente più accogliente e vivace, sostenendo i commercianti e offrendo a tutti un’esperienza speciale durante le festività natalizie.”

“Le Mostra dei Presepi, realizzata grazie ai nostri maestri presepisti ed ai nostri volontari, non è solo un dono per la città ma anche un importante progetto solidale: tutte le donazioni raccolte contribuiranno alla gestione di due asili che l’associazione ha costruito in Ucraina in questi 25 anni di attività – sottolinea Marco Bonali, Presidente Associazione Credo Odv -. Invitiamo tutti a visitare la mostra, che rappresenta un’occasione unica per ammirare l’arte e la tradizione del presepe, riscoprendo la magia del Natale nel cuore della nostra città. Accendiamo insieme la luce della bellezza e della solidarietà: due vetrine che si riempiono di calore e significato, una città che si anima, e una comunità che si unisce per fare del bene.”

“La mostra dei Presepi si inserisce nell’ampio calendario che abbiamo sviluppato per animare il centro storico durante queste feste natalizie – racconta Luca Zanacchi, assessore al Commercio del comune di Cremona -. La scelta di ospitare la mostra in uno spazio sfitto è una ulteriore prova di quanto il Distretto Urbano del Commercio sta mettendo in campo per rivitalizzare il centro storico e per animarlo anche durante le feste natalizie. Un ringraziamento va a tutti i soggetti coinvolti nella cabina di regia del DUC per il grande lavoro fatto in preparazione di questo periodo denso di appuntamenti”.

L’esposizione sarà aperta nelle giornate di: sabato e domenica 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, mercoledì 11, 18 dicembre dalle 9 alle 12:30, martedì 24 dicembre dalle 9 alle 12:30, giovedì 26 dicembre alle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. A gennaio i giorni di apertura saranno 4, 5 e 6 dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. Ingresso libero, eventuali offerte saranno destinate a CREDO ODV per il sostegno all’asilo Giuliana e Daniele Poli ubicato in Ucraina.

