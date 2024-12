Aima e Alzheimer Caffé hanno eletto i nuovi organi amministrativi per il prossimo triennio. Rinalda Bellotti è la nuova presidente, vice Maurella Casaletti. Del Consiglio Direttivo fanno inoltre parte: Elisabetta Azzoni, Pierluigi Bonfanti, Gabriella Conforti, Ileana Feroldi, Ornella Galelli.

Con il nuovo assetto l’associazione, oltre ad assicurare la continuità con la passata gestione, intende imprimere un nuovo impulso e mettere a disposizione rinnovate energie per far sì che l’Alzheimer Caffè rafforzi il suo ruolo di luogo accogliente per persone con disturbi di memoria o con demenza di grado lieve o moderato e per i loro familiari.

Alzheimer Caffé è un ambiente in cui gli ospiti possono incontrarsi per vivere momenti di condivisione e di svago e i caregiver e familiari possono trovare supporto e informazioni, scambiarsi esperienze e confrontarsi con professionisti, in un contesto sereno ed informale, arricchito dalla presenza di volontari appositamente formati. L’ Alzheimer Caffé dove solidarietà e professionalità si combinano in un proficuo equilibrio, costituisce un momento di sollievo, che gli anziani aspettano per vivere una giornata in compagnia spezzando la routine quotidiana e per sentirsi meno soli e meno “diversi”.

Il Centro rappresenta per Cremona una importante realtà tenuto conto che le stime contano in Italia ad oggi oltre 1,5 milioni di persone affette da demenza, di cui il 50% è rappresentato da persone affette dalla malattia di Alzheimer, e che per i prossimi anni questi dati saranno sempre più pesanti in quanto il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza delle demenze è l’età e la popolazione italiana continua ad invecchiare: al 1° gennaio 2023 le persone con più di 65 anni sono circa 14 milioni, il 24,1% (quasi un quarto) della popolazione totale.

