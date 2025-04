Manca sempre meno alla 46esima edizione di FieraGrumello che si terrà sabato 26 e domenica 27 aprile e il Comitato è ora alle prese con le ultime decisioni.

Tanti gli eventi collaterali: per gli amanti degli animali ci sarà una dimostrazione di equitazione con l’istruttrice Alice Orsi, il battesimo della sella con pony e cavalli, la consueta mostra di testuggini di Tartagioia, allevamento situato nel parmense, e domenica alle 17 la sempre attesa esibizione della squadra di cinofili “Madonna della Strada”. Quattro le proposte musicali: sabato 26 dalle 15:30, e per due ore, ci sarà il karaoke di Fabio Prestinari, mentre dalle 19:30 live musica con Daniele De Micheli. La serata continuerà alle 21 con il djset a cura di Francesco Versace. Musica anche domenica pomeriggio dalle 15:30 con il gruppo Legends corner che proporrà musica country ballabile. Nello stesso pomeriggio di festa, si potrà assistere ad una dimostrazione di modelli radiocomandati in scala 1/14 a cura dei Modellisti anonimi padani, mentre esperti caseari mostreranno come si produce il formaggio con il “fugon”.

Per la prima volta dopo la pandemia, torna la cena gastronomica, che quest’anno renderà omaggio alla Sardegna e si terrà martedì 22 aprile presso il “Bar trattoria Paola” che dal dicembre dell’anno scorso si trova in vicolo Ponchielli. Il menù prevede antipasti con salsiccia sarda, pecorino, olive e pane carasau, seguiti da un classico primo, i malloreddus alla campidanese e, come secondo, maialino alla sarda con pinzimonio e a chiudere, un dolce sardo. Il costo, che comprende anche acqua, vino e caffè, è di 40 euro. Le prenotazioni, ai numeri 340 1400163 o 347 8441739, si chiuderanno il 18 Aprile.

Nelle due serate successive alla cena, saranno protagoniste ANGA – Libera e Coldiretti che organizzeranno, come da tradizione, convegni su importanti temi del settore agricolo.

Un’altra conferma, dopo il grande successo del 2024, è la serata di venerdì 25 Aprile con “Ape?Si” il gruppo di ragazzi di Cremona che da qualche anno è attivo nella progettazione di feste in tutta la provincia e che tra l’altro è stato scelto dal Comune di Cremona per iniziare la serata dei festeggiamenti per l’arrivo del 2025. E quest’anno il gruppo comincerà la serie di feste proprio con FieraGrumello in modo rinnovato e spettacolare.

Come sempre, ci sarà l’opportunità di visitare le mostre che il comitato organizzerà nelle sale del municipio: 2Una di queste- spiega Berselli- sarà l’esposizione della fotografa amatoriale Mara Mondoni, attenta a tematiche sociali, l’altra sarà “Il mio Montale” di Lucia Zanotti, poetessa molto conosciuta a Cremona che spesso si diletta in mostre di vario tipo. In quest’occasione, illustrerà alcuni versi di Montale con la fotografia”. Anche la Commissione Biblioteca del comune curerà una mostra, quella del Gruppo Cultura Fotografica di Pizzighettone.

Importante momento sarà domenica mattina dedicato alla consegna del Premio Agrumello, a proposito del quale il presidente Albino Gorini afferma: « Il premio 2025 presenta la nostra continuità di esempi positivi con soggetti collettivi di coesione e di accoglienza, di imprenditoria innovativa, di attenzione alle tradizioni e alla storicità dei nostri luoghi… continuando a trovare in un denominatore comune, che è il ruralismo, la caratteristica della nostra convivenza, una ruralità riscoperta per far fronte alla contingenza internazionale e che si rivela la via alla modernità”.

Per quanto riguarda l’area espositiva, la presidente Maria Vittoria Berselli sottolinea: “Abbiamo raccolto, anche grazie alla collaborazione con Cinzia Miraglio, titolare dell’agenzia Miraglio che si occupa di organizzazione di eventi, un buon numero di adesioni di espositori, principalmente del settore agricolo, che occuperanno la solita area espositiva sul Mulinello”.

Decisivo per la buona riuscita il lavoro di squadra, non solo all’interno del Comitato, dove ciascun componente aiuta in base al proprio tempo e alle proprie competenze, ma anche all’esterno, come sottolinea la Presidente: “Come Comitato stiamo organizzando il tutto da tempo, confrontandoci con l’amministrazione che ringrazio per il supporto, per aver pensato al mercato degli ambulanti e per aver assicurato la presenza anche quest’anno delle giostre. Grazie anche alla Pro Loco, che si è occupata dell’edizione speciale del periodico Agrumello, e alle società sportive, per la collaborazione. In una piccola realtà come la nostra, il successo di FieraGrumello non può che essere l’obiettivo condiviso da tutti”.

