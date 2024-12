Leonardo Sernicola, esterno della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1 la sconfitta arrivata allo Zini contro la Reggiana. Queste le sue dichiarazioni.

“Ci dispiace per la sconfitta. Venivamo da due belle partite, avevamo espresso un bel gioco. Oggi è mancata la prestazione sulla cattiveria, che deve essere la base delle nostre partite. Dobbiamo focalizzarci sulle richieste del mister, dobbiamo seguire lui con la voglia. A Bolzano c’è stata quella cattiveria che oggi è mancata”.

In casa la Cremonese fatica parecchio, può essere un fattore da considerare?

“Lo Zini deve essere un punto a nostro favore, giochiamo davanti ai nostri tifosi. Ci sono i tifosi e dobbiamo essere orgogliosi di giocare per loro”.

Su cosa bisogna lavorare in vista del Cittadella?

“Dobbiamo lavorare su tutto. Non abbiamo perso la nostra identità perché arriviamo comunque da due belle partite. Troveremo un avversario ostico e agguerrito dopo la sconfitta di oggi”.

Giusto guardare la classifica o meglio lavorare partita per partita?

“Prepariamo partita per partita. Normale che guardiamo la classifica, ma dobbiamo focalizzarci su di noi. Il campionato è lungo, dobbiamo cercare di accorciare il più possibile sulle prime in classifica”.

Cos’è mancato oggi?

“Quando abbiamo la testa giusta giriamo. Oggi è mancata, dobbiamo lavorare su quello. Dobbiamo concentrarci ogni volta su un avversario differente ma bisogna fare comunque grandi prestazioni. Deve essere sempre una guerriglia, la voglia di lottare su ogni pallone: quello secondo me non deve mancare”.

