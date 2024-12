Impazza il totonomi per la nuova giunta dell’Emilia Romagna. Attese novità per martedì mentre l’insediamento è annunciato per venerdì 13. Intanto il neo presidente Michele de Pascale ha compiuto un tour in tutta la Regione dove ha incontrato i sindaci.

A Piacenza ha promesso più soldi per la sanità confermando la costruzione del nuovo ospedale e ha parlato anche di infrastrutture. Oltre all’attenzione per i ponti, ha assicurato il massimo impegno per favorire il dialogo per valutare la riattivazione del trasporto passeggeri sulla linea ferroviaria tra Piacenza e Cremona. Una richiesta formalizzata in più occasioni in passato, ma che si è sempre arenata.

La dichiarazione raccolta da Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata