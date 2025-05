Domenica 18 maggio, Villa Balestrieri di Isola Dovarese apre al pubblico con visite guidate condotte dalla proprietaria. Le visite hanno una durata di circa un’ora e si terranno in 4 turni, ogni ora a partire dalle 14:30. Per gli interessati, il ritrovo è 15 minuti prima dell’inizio all’ingresso della Villa in Via Fratelli Cairoli n. 34.

La visita promette un’esperienza immersiva nell’epoca del primo Novecento, mettendo in luce l’architettura dello stile Liberty e il tessuto sociale e culturale di quel tempo. Gli interni riccamente decorati, gli arredi originali e le collezioni di abiti e oggetti d’epoca raccontano le storie di vita quotidiana, di svago e di impegno nella gestione agricola della villa.

Le vetrate colorate, gli affreschi e i soffitti lavorati caratterizzano l’architettura della villa. La storia della famiglia e della tenuta si svela attraverso foto, documenti e racconti personali, offrendo uno spaccato di come l’innovazione e la tradizione si intrecciavano nella gestione della proprietà.

La visita nel parco è organizzata secondo percorsi alla scoperta degli angoli nascosti e delle varietà di rose e alberi secolari. “Il legame con la terra è palpabile non solo nelle storie di agricoltura sostenibile e innovazioni tecniche, ma anche nel design del giardino, che riflette l’amore per la botanica e il paesaggio”, si legge sul sito web dell’evento.

“Questa visita non è solo un tour di una villa storica, ma un viaggio attraverso il tempo, che permette di toccare con mano la vita di un’epoca raffinata e complessa, facendo leva su tutti i sensi per un’esperienza culturale completa.”

Il costo del biglietto d’ingresso è di 13€ per gli adulti, 10€ per persone con disabilità/invalidità, 5€ per ragazzi da 7 anni fino a 16 anni. L’ingresso è invece gratuito per bambini fino ai 6 anni.

