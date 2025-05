Sabato 17 e domenica 18 maggio il parco del Lungo Po Europa sarà il teatro de La Grande Festa del Fiume Po, manifestazione di intrattenimento per celebrarne la natura ed il prezioso ecosistema, il patrimonio culturale materiale e immateriale, nonché le tradizioni e le eccellenze della città che ne è lambita, quale promozione dell’evento sportivo più importante dell’anno a livello internazionale: i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Un appuntamento di grande rilevanza voluto e promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Cremona, grazie al contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda: l’evento rientra infatti nel calendario delle tappe del progetto Il cuore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026 promosso da Regione Lombardia.

Proprio per questa sua peculiarità, rispetto alle precedenti edizioni, la manifestazione avrà un nuovo format che propone un ricco programma di incontri, momenti di confronto e approfondimento, iniziative di svago, il tutto pensato per un pubblico di ogni età tra musica, sport, natura, salute e benessere, market, food e drink, e naturalmente il Po, vero protagonista di questa speciale festa.

“Il lavoro del nuovo Ufficio Musica del Comune di Cremona prosegue nell’intento di rafforzare ed agevolare la crescita e il dinamismo della nostra città” sottolinea l’Assessore al Turismo Luca Burgazzi. “Con ‘La Grande Festa del Fiume Po’ si è voluto, anche grazie al prezioso contributo di Regione Lombardia, portare ad una consistente crescita l’evento, arricchendolo con nuove sinergie, consolidamento e prospettiva. Si conferma con questo la volontà dell’Amministrazione di voler vivere una Cremona sempre più in movimento, fresca e propositiva, anche al di fuori del solo contesto locale, in termini di opportunità e ricettività”.

“La Grande Festa del Fiume Po è un’occasione preziosa per riscoprire il legame profondo che unisce Cremona al suo fiume” dichiara il sindaco Andrea Virgilio. “Un evento che, grazie a un ricco programma di iniziative e alla collaborazione strategica con Regione Lombardia, mette al centro la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e paesaggistico.

Il Po non è solo un elemento identitario del territorio, ma un luogo da vivere e condividere: un ambiente aperto a tutti, dai bambini alle famiglie, dai giovani agli appassionati di natura, sport e cultura. In queste due giornate, si intrecceranno escursioni guidate, crociere, laboratori, sport, concerti e attività all’aria aperta, per raccontare il fiume attraverso linguaggi nuovi, inclusivi e coinvolgenti. È attraverso manifestazioni come questa che possiamo valorizzare e promuovere le nostre tradizioni e le nostre bellezze, per una città sempre più viva e consapevole”.

“Con la quinta tappa del progetto regionale Cuori Olimpici, il Grande Fiume Po diventa palcoscenico d’eccezione per raccontare una Lombardia diversa, autentica, profonda” spiega Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia.

“Siamo nel cuore del Cremonese, un territorio ricco di fascino e di potenziale turistico ancora in parte inesplorato. Grazie a questa iniziativa legata a Milano-Cortina 2026, vogliamo dare risalto a luoghi simbolici e identitari, rendendoli protagonisti di un racconto corale che unisce sport, cultura, ambiente e comunità. I grandi eventi non sono solo vetrine internazionali: se ben pianificati, sono leve potentissime per attivare filiere locali, generare indotto, costruire nuove narrazioni territoriali. E questa tappa ne è l’esempio perfetto”.

“Cremona, città d’arte e patria della grande musica liutaria, offre da sempre un patrimonio inestimabile che merita visibilità – continua Mazzali-. Ma con Cuori Olimpici, il nostro sguardo si allarga: a conquistare la scena è il fiume Po, icona paesaggistica e culturale che attraversa la provincia come un nastro di vita e bellezza. Lungo le sue rive si snoda un mosaico di esperienze: piste ciclabili immersi nella natura, campeggi a contatto con il paesaggio, percorsi naturalistici, crociere fluviali e punti ristoro dove la cucina tradizionale diventa un viaggio nei sapori locali”.

“Questa – conclude l’Assessore regionale al Turismo – è la Lombardia che vogliamo mostrare al mondo in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026: una regione che unisce la forza dell’innovazione con la bellezza dei suoi territori più autentici. Una regione dove anche le cosiddette ‘aree interne’ possono diventare destinazioni d’eccellenza, se inserite in un racconto strategico fatto di emozioni, radici e prospettive. Il turismo esperienziale, sostenibile e di qualità parte proprio da qui: dal desiderio di vivere un territorio con lentezza, intensità e rispetto. Ed è questo il volto che vogliamo offrire ai visitatori internazionali, in cammino verso il 2026”.

GLI EVENTI

Grazie ad una ricca rete di collaborazioni, non solo locali, si è lavorato ad una proposta variegata nell’ambito della quale la musica è elemento centrale, con un’intera area dedicata gestita dal neonato collettivo cittadino Elettronica Fantastica, attivo in ambito di musica elettronica, arte, teatro, installazioni e discipline olistiche.

Tra le tante proposte dell’area, il party ufficiale della festa, la sera di sabato 17 maggio, gratuito ed aperto a tutti come ogni appuntamento della manifestazione, che sarà inaugurata alle ore 12 dello stesso giorno, alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali.

Il coordinamento e la produzione dell’evento, in stretta sinergia con l’Ufficio Musica del Comune, sono a cura dell’agenzia di Cinzia Miraglio che, ringraziando tutte le istituzioni coinvolte e i partner, sottolinea come questa manifestazione non solo rappresenti un’occasione preziosa per riscoprire il Po come elemento naturale, luogo vivo, emozionante e pieno di opportunità, ma sia anche la prova concreta che, lavorando insieme, è possibile concretizzare un progetto ambizioso.

© Riproduzione riservata