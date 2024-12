Venerdì 6 dicembre 2024 si sono svolti gli annuali appuntamenti associativi di Ance Cremona. Alle 18.00 si è svolta l’Assemblea privata dei soci effettivi nel corso della quale sono state rinnovate le cariche associative relative ai Probiviri e ai Revisori dei Conti per il periodo 2024-2028. Al termine delle votazioni sono risultati eletti:

Revisori dei conti 2024-2028

1. Bettoni Giovanni

2. Romani Gabriele

3. Zuccherofino Fabio

Probiviri 2024-2028

1. De Padova Emilio

2. Stabili Eugenio

3. Zontini Alessandro

Nel proseguo dei lavori assembleari, sono state premiate le prime 3 imprese associate che hanno aderito al Progetto CIS- Cantiere Impatto Sostenibile, il Codice di Condotta volontario che con strumenti e metodi innovativi riduce l’impatto ambientale e ottimizza i processi dei cantieri, garantendo efficienza, senza compromessi. Un riconoscimento speciale è stato consegnato dal Presidente di Ance Cremona Carlo Beltrami a testimonianza dell’impegno concreto di queste imprese verso un settore più responsabile. Le imprese premiate per CIS sono: ditta Bettoni Snc di Annicco; ditta La Cometa di Villa geom. Eugenio & C. snc di Castelverde; ditta Musoni Renzo di Musoni Giovanni & C. snc di Cremona.

Nel corso dello scambio di auguri associativi di fine anno, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di Fedeltà Associativa alle imprese e le Borse di Studio di Merito per onorare la storia dell’Associazione Costruttori Ance Cremona.

Le imprese che hanno ricevuto il Premio di Fedeltà Associativa:

40 anni – anno iscrizione 1984

• LA FAMOSA di OGLIARI G. BATTISTA con sede in Casaletto Vaprio

• VALERANI SERAFINO SAS di Pedrini Antonietta Zoastra & C. con sede in Castelleone

30 anni – anno di iscrizione 1994

• FRIGOLI MARIA & C. SNC con sede in Pizzighettone

• GHISETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Crema

20 anni – anno iscrizione 2004

• ROSSI COSTRUZIONI SRL con sede in Genivolta

• ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI SAS con sede in Cremona

Le Borse di Studio sono state assegnate ai seguenti studenti meritevoli, figli/e o nipoti di imprenditori associati o figlie/i di dipendenti impiegati e tecnici delle imprese associate:

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 2024 – UNIVERSITA’

• BELTRAMI MARGHERITA UNIVERSITA’ CATTOLICA MILANO – FACOLTA’ DI PSICOLOGIA – IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• BONIOLI DAVIDE UNIVERSITA’ PARMA – FACOLTA’ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E PROCESSI FORMATIVI – IMPRESA BONEDIL SRL

• CONTARDI MATTEO UNIVERSITA’ POLITECNICO MILANO – FACOLTA’ DI INGEGNERIA BIOMEDICA – IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

MUSONI CARLO ALBERTO POLITECNICO DI MILANO – LAUREA MAGISTRALE FACOLTA’ DI ARCHITETTURA – IMPRESA MUSONI RENZO di MUSONI GIOVANNI & C. snc

• MUSONI LUDOVICA UNIVERSITA’ CATTOLICA MILANO – FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA – IMPRESA MUSONI RENZO di MUSONI GIOVANNI & C. snc

• PUERARI GIORGIA UNIVERSITA’ BRESCIA – FACOLTA’ DI SCIENZE DELL’ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE – IMPRESA VAGO COSTRUZIONI SRL

• VAGO GIULIO GIUSEPPE UNIVERSITA’ CATTOLICA MILANO – LAUREA MAGISTRALE FACOLTA’ DI ECONOMIA – IMPRESA VAGO COSTRUZIONI SRL

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 2024 – SCUOLE SUPERIORI

• ALFIERI ISABELLA LICEO ARTISTICO WEIL di Treviglio– IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• AROLDI NICOLA ISTITUTO SUPERIORE S. FELICE di Viadana– IMPRESA F.LLI AROLDI SNC

• BARBIERI GIULIA LICEO SCIENTIFICO RACCHETTI – DA VINCI di Crema- IMPRESA PROGETTO E COSTRUZIONE SRL

• CALDARINI MARTA LICEO SCIENTIFICO RACCHETTI-DA VINCI di Crema– IMPRESA CONCESA SNC

• GASTALDI SOFIA LICEO LINGUISTICO RACCHETTI – DA VINCI di Crema– IMPRESA PROGETTO E COSTRUZIONE SRL

• MAESTRI ELENA LICEO SCIENZE UMANE ANGUISSOLA di Cremona– IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• PIERLUCA MARTINA LICEO SCIENTIFICO ASELLI di Cremona – IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• ROSSI GIORGIA LICEO SCIENTIFICO VIDA di Cremona– IMPRESA ROSSI COSTRUZIONI SRL

• SINELLI CAROLINA LICEO SCIENTIFICO TORRIANI INDIRIZZO SPORTIVO di Cremona – IMPRESA C.R.E. SRL

• VILLA MATILDE LICEO CLASSICO MANIN di Cremona – menzione sportiva e un encomio per la sua adesione al Progetto didattico STUDENTE/ATLETA del CONI di alto livello per la disciplina NUOTO DI SALVAMENTO – IMPRESA LA COMETA SNC.

