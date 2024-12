Un metro quadrato e mezzo per ogni abitante. A tanto ammonta nel complesso della provincia di Cremona la densità commerciale, che esprime il rapporto tra la superficie complessiva di vendita disponibile e gli abitanti; un dato condizionato dagli insediamenti della grande distribuzione commerciale. Con ampie differenze nella dotazione commerciale dei comuni della provincia dai 18,5 mq per ogni abitante di Gadesco-Pieve Delmona e l’assenza di esercizi commerciali in sei piccoli centri: Campagnola Cremasca, Castel Gabbiano, Casteldidone, Derovere, San Martino del Lago e Voltido. Nella statistica al giugno 2024, data cui annualmente Regione Lombardia definisce la rilevazione dei punti di vendita del commercio al dettaglio in sede fissa, nel territorio provinciale sono registrati 3.299 esercizi di vicinato, 335 medie strutture di vendita e 11 grandi strutture di vendita.

Le 335 medie strutture di vendita, con una superficie dai 150 a 1500 mq (2500 nei comuni con più di 10 mila abitanti) presenti in 58 comuni, complessivamente offrono la maggiore superficie di vendita con 245 mila mq. Di poco inferiore quella dei 3.299 esercizi di vicinato, presenti in 107 comuni, con una superficie inferiore ai 150 mq (250 nei comuni con più di 10 mila abitanti) che complessivamente offrono oltre 199 mila mq di spazio commerciale. A completare il quadro del commercio in sede fissa le 11 strutture della grande distribuzione commerciale, con una superficie superiore ai 1500 mq (2500 nei comuni con più di 10 mila abitanti), presenti in solo 8 comuni, che offrono, comunque quasi 90 mila mq di superficie di vendita. La presenza di strutture della grande distribuzione commerciale condiziona la dotazione di servizi nei comuni ove si localizzano come nel caso di Gadesco-Pieve Delmona che, con i 15 esercizi commerciali complessivamente insediati, vanta oltre 35mila mq, che significano 18.542 mq per ogni 1000 residenti, 18,5 mq a testa. Tutto questo con 2 grandi strutture di vendita, 11 medie strutture di vendita e 2 esercizi di vicinato per meno di 2 mila abitanti la dotazione di servizi commerciali di Gadesco-Pieve Delmona è inarrivabile per gli altri comuni cremonesi. Madignano segue a distanza, con 4,4 mq per ogni abitante con, tra i 23 esercizi commerciali presenti, una grande struttura di vendita, così come Bagnolo Cremasco che, a questa aggiunge altri 30 esercizi commerciali, per una densità commerciale complessiva che arriva a 3,3 mq per abitante. Diverso il caso di Soresina che, forte di 168 esercizi commerciali raggiunge un valore elevatissimo di densità commerciale, 3 mq per abitante, il doppio della media provinciale, grazie alla presenza di 149 esercizi di vicinato e 19 medie strutture di vendita. Nella Provincia di Cremona altri sette comuni presentano livelli elevati di dotazione commerciale superiori ai 2 mq per ogni residente: Casalmaggiore, con 261 esercizi per oltre 40 mila mq di superficie commerciale e una densità commerciale di 2,7 mq/abitante, Piadena Drizzona e Cremosano (2,3 mq), Crema e Cremona (2,2), Cicognolo e Castelverde (2,1 mq per ogni abitante).

Cremona e Crema, appaiate per densità commerciale, hanno una composizione analoga, entrambe con 2 grandi strutture di vendita, rispettivamente 75 medie e 27 strutture di vendita e 1.061 esercizi e 486 esercizi di vicinato, per una superficie commerciale complessiva di oltre 154 mila mq nel Comune capoluogo e 74 mila a Crema. Casalmaggiore, che vanta una densità commerciale maggiore, nell’ordine dei 2,7 mq per abitante, associa all’unica grande struttura di vendita ben 25 medie strutture e 235 esercizi di vicinato, per una superficie commerciale complessiva di oltre 40 mila mq.

Ma, al di la dei centri maggiori o dei comuni con insediamenti della grande distribuzione la distribuzione del commercio in provincia di Cremona si sintetizza in un dato: 70 dei 113 comuni hanno meno di 0,5 mq di superficie commerciale per abitante, un terzo della media provinciale e, di questi, una trentina hanno una bassissima densità commerciale inferiore a 0,1 mq per abitante. Livelli davvero bassi considerando che in 6 comuni non si registra alcuna attività commerciale, in 11 centri c’è un solo negozio e in 10 casi si contano solo due esercizi commerciali. Un divario evidentissimo se, consideriamo che oltre la media provinciale, 1,5 mq per abitante, si contano solo 14 comuni mentre, escludendo i 4 centri che copiano la media, sono ben 95 i centri che stanno sotto questa soglia e, come abbiamo osservato, 70 comuni hanno una dotazione commerciale che è solo un terzo del valore medio. Presenza della grande distribuzione e diffusione delle medie strutture di vendita, da un lato, e disagio per tanti cittadini che, quando li trovano, fanno i conti con i piccoli esercizi commerciali di vicinato.

Elio Montanari

