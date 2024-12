Dopo le elezioni dello scorso 3 dicembre, entra nel vivo il lavoro della Giunta della nuova Camera di Commercio, che raggruppa le province di Cremona, Mantova e Pavia. Nella sede cremonese, infatti, nella mattinata di oggi si è tenuta la prima riunione dell’organo camerale, con all’ordine del giorno diversi punti cruciali. Tra questi, l’elezione dei vicepresidenti e l’approvazione del bilancio: Giovanni Merlino, di Pavia, è vicepresidente vicario; Lorenzo Capelli di Mantova è l’altro vicepresidente.

“Soprattutto – commenta Giandomenico Auricchio, presidente della neonata Giunta camerale – abbiamo approvato il bilancio preventivo per l’anno prossimo. Bisogna tenere presente che il bilancio della nuova Camera è la somma dei tre bilanci delle tre ex Camere di Mantova, Pavia e Cremona; si tratta quindi di un atto importante, nell’interesse delle imprese per l’anno prossimo”.

La giunta è composta da sette membri ai quali si aggiunge il presidente. A rappresentare la provincia di Cremona anche Marcello Parma, presidente della locale Confederazione Nazionale Artigianato. Tra gli altri eletti invece troviamo tre pavesi e tre mantovani.

All’organo è affidato il potere decisionale della stessa Camera di Commercio, un ruolo complesso dovendo tenere uniti tre territori molto diversi tra loro e considerate le tensioni che hanno accompagnato la nascita del nuovo ente, oltre ai dissapori trapelati da Pavia per la mancata nomina di un quarto loro rappresentante in Giunta come da accordi presi in precedenza.

Nonostante ciò, questa mattina la nomina dei vicepresidenti è filata via liscia, come conferma il presidente Auricchio: “Il clima è di grande armonia, la stessa che c’era quando mi hanno nominato per acclamazione presidente di questa Camera”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata