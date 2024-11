Giandomenico Auricchio eletto primo presidente della nuova Camera di Commercio, che comprende Cremona, Mantova e Pavia. La nomina, già comunque stabilita, è giunta lunedì mattina, durante l’insediamento del nuovo consiglio, svoltosi nella sede di Mantova. Dopo anni di dibattiti e discussioni, si è quindi finalmente perfezionato l’accorpamento, che vede un consiglio di 33 membri, di cui 10 cremonesi, 11 di Mantova e 12 di Pavia.

Il nuovo ente si occuperà dei territori e dell’economia degli stessi, ricoprendo tutte le funzioni di cui prima si occupavano i tre enti individualmente. Il nuovo ente conta 137mila imprese, in diversi settori, dall’industria all’artigianato, dall’agroalimentare al commercio. Auricchio, già presidente di Unioncamere Lombardia, è stato nominato per acclamazione.

La giunta camerale verrà eletta tra circa due settimane, e conterà sei membri, di cui 4 espressi da Pavia, 2 da Cremona e 2 da Mantova. Soddisfatto l’assessore Guido Guidesi, che si è congratulato con “Il senso di responsabilità delle categorie economiche dei tre territori, che hanno scelto di fare un passo indietro per farne tanti di più in avanti. Sappiamo che non è stato facile arrivare ad un compromesso a e a questo accorpamento” ha concluso.

“Sono convinto che la Camera partirà con i migliori auspici” ha commentato Auricchio. “Sarà la terza camera della Lombardia e una delle prime in Italia. Una sfida che tutti noi raccogliamo per essere utili alle imprese in momenti non facili, su temi come l’accesso al credito e la crisi delle automotive”.

“Un momento importante oggi, con un cremonese alla presidenza della nuova camera, e grazie alle varie realtà che hanno messo da parte i campanilismi per il bene comune delle nostre imprese” ha aggiunto Marcello Parma, presidente di Cna.

Simone Bacchetta

