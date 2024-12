Padania Acque modello di successo in tema di innovazione tecnologica e digitalizzazione per lo sviluppo della gestione del Servizio Idrico Integrato. Dopo gli appuntamenti di livello nazionale di Reggio Emilia e Bari, Padania Acque è stata nuovamente chiamata a intervenire per presentare il Water Management System, un sistema all’avanguardia che permette di controllare da remoto gli impianti e le reti idriche tramite i dati raccolti in tempo reale trasmessi a un’intelligenza centrale che attiva feedback automatici o supporta il decision making.

Il Direttore Generale Stefano Ottolini è stato quindi relatore dell’evento Water Services Management Evolution. Per un cambio di prospettiva nella gestione integrata delle risorse idriche, promosso dall’Associazione Idrotecnica Italiana e organizzato insieme a Servizi a Rete, dal 2002 network di riferimento per il comparto della gestione del sottosuolo e dei sottoservizi, Schneider Electric, leader globale nelle tecnologie industriali, e Acquevenete S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per 107 comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia, che ha ospitato il convegno nella sede di Monselice in provincia di Padova.

La gestione del servizio idrico è una sfida complessa che richiede precisione, efficienza e una visione strategica. In questo contesto, la qualità del dato gioca un ruolo cruciale: dati accurati e tempestivi, infatti, non solo migliorano le operazioni quotidiane, ma sono anche fondamentali per prendere decisioni consapevoli e attente.

Durante il convegno, attraverso le testimonianze di aziende e il parere di esperti del settore, è emerso come il Data Management possa ottimizzare l’uso delle risorse, migliorare la manutenzione delle infrastrutture e garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze. I dati di alta qualità, inoltre, sono fondamentali per supportare la pianificazione a lungo termine e contribuire a una gestione sostenibile e resiliente del servizio idrico.

Il Direttore Ottolini ha illustrato come il gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona gestisce la preziosa risorsa acqua in modo sostenibile facendo leva sulla digitalizzazione. «Lo sviluppo industriale e sostenibile, l’applicazione e l’implementazione dei processi e tecnologie di ultima generazione, unitamente a interventi di adeguamento organizzativo e a un forte investimento sul capitale umano, hanno contribuito significativamente alla transizione digitale di Padania Acque innescando un circolo virtuoso in termini di qualità, efficienza, resilienza nella gestione della filiera estesa dell’acqua.

Il Water Management System sperimentale, che ci ha permesso di conseguire ottimi risultati economi e industriali, tra cui margini industriali incrementati del 73%, consumi energetici diminuiti del 16% e perdite idriche al 23% contro una media nazionale del 42%, ha consolidato la consapevolezza della necessità di procedere a uno scale up del progetto a cui stiamo già lavorando per completare l’assetto idraulico dei 2.233 km totali di rete su tutto il territorio gestito, tramite la realizzazione di distretti idrici non ancora presenti».

