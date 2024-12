Parte la vendita dei singoli spettacoli della Rassegna Danza 2025 del Teatro A. Ponchielli. I Biglietti andranno in vendita alla biglietteria del teatro a partire da sabato 14 dicembre con le seguenti modalità: distribuzione delle contromarche alle ore 9.30; apertura della biglietteria ore 10.

In occasione della vendita di sabato 14 dicembre la biglietteria sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 18 (tel. 0372.022001/02; biglietteria@tetaroponchielli.it). A partire da lunedì 16 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti anche online sul circuito Vivaticket.

E’ Passioni, il titolo della la trentasettesima edizione della rassegna di Danza del Teatro Ponchielli. Un titolo che ben si addice a descrivere ogni singolo spettacolo in programma per un cartellone di otto imperdibili appuntamenti. Storie di donne al limite della passione: Giselle e la sua follia amorosa, rigoroso classico sulle punte meravigliosamente danzato dal Balletto di Maribor e la forte e seducente personalità di Carmen nella storica realizzazione del mito del flamenco, Antonio Gades.

Il ritorno di una delle compagnie più acclamate di sempre, il Ballet Preljocaj, con la straordinaria bellezza della danza del suo coreografo Angelin Preljocaj che dedica questo spettacolo alla potenza spirituale di opere musicali indubbiamente intrise di dolorosa passione (Requiem(s)).

La passione che risiede nella musica suonata dal vivo e nell’esaltazione della gestualità dei danzatori che essa accompagna, come nel caso dell’ensemble barocco Le Concert de l’Hostel Dieu ad inusuale servizio dell’energico hip-hop della Compagnie Käfig (Folia); la potenza delle composizioni di Beethoven e Chopin eseguite dal quartetto Gli archi di Cremona e da Diego Maccagnola per la danza corale ed esplosiva della MM Contemporary Dance (Grosse Fugue | Elegia) e, infine, l’impeccabile movimento dei danzatori della Compagnia Virgilio Sieni in un omaggio del celebre violoncellista Mario Brunello al suo amico compositore prematuramente scomparso, Ezio Bosso (Un amico).

E poi la forza visionaria di Marcos Morau e i sempre talentuosi danzatori di Aterballetto (Notte Morricone) nel racconto della passione per il cinema di colui che ha lasciato un segno indelebile proprio nella storia della colonna sonora grazie ai suoi capolavori, Ennio Morricone.

Debussy, Ravel e Stravinskij: tre immortali autori che Roberto Zappalà riunisce per un’unica Trilogia dell’estasi con tre partiture cariche di una primitiva passione e sfrenato eros intensamente danzate nella cornice di un imponente impianto scenografico.

