Cos’è il Bitcoin? Come può essere utilizzato? Che rischi ci sono? A queste e ad altre domande verrà data una risposta nell’incontro divulgativo di questa sera “Bitcoin spiegato a mio nonno” alle ore 21 presso l’Aula Magna dell’Academia Cremonensis via Platina 66 a Cremona.

Il Bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009 e diversamente dalle altre valute, non avendo a supporto una Banca centrale che distribuisce la nuova moneta, si basa fondamentalmente su due principi: un network di nodi, cioè di pc che la gestiscono in modalità distribuita ovvero peer-to-peer, e l’uso di una forte crittografia per validare e rendere sicure le transazioni.

I Bitcoin disponibili in rete sono ormai diversi milioni ed è per questa ragione che, proprio in questi giorni, il Governo italiano sta valutando di rivedere l’aumento dell’aliquota dal 26% al 42%, proposta nel disegno di Bilancio, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati con il rimborso o la cessione di cripto attività non inferiori a 2mila euro.

L’altra notizia interessante diffusa proprio in queste ore riguarda il CEO di Goldman Sachs, David Solomon, che ha dichiarato che la banca potrebbe esplorare Bitcoin ed Ethereum, ma solo in presenza di regole certe. Si tratterebbe certamente di una svolta epocale per uno dei colossi della finanza globale. Di questo ed altri temi si parlerà questa sera nell’incontro “Bitcoin spiegato a mio nonno” che desidera solo informare gli interessati per capire come funziona questa nuova moneta e che implicazioni potrà avere nell’immediato futuro.

© Riproduzione riservata