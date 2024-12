I ricordi di un bel passato, raccolti in un piccolo volume per celebrare i 45 anni della Pro Loco di Grumello, uniti ai riconoscimenti per alcune figure importanti dell’Ente, a cominciare dai soci fondatori in quel lontano 1979, e qua e là l’allegra musica della “Banda Città di Cremona APS”: questi gli ingredienti che hanno contribuito alla riuscita dei festeggiamenti per l’importante anniversario.

L’evento, che ha fatto registrare il tutto esaurito, si è tenuto nel pomeriggio di domenica 15 nella Sala delle Conferenze di Cascina Castello, per l’occasione vestita a festa e trasformata in una elegante sala ricevimenti. Al mattino, nella messa delle ore 10, il ricordo era andato ai defunti legati a vario titolo alla Pro Loco.

Ha aperto l’evento, visibilmente emozionata, la presidente Loredana Costa (prima donna a rivestire questo ruolo in tutta la storia): “I soci si sono moltiplicati nel tempo e l’impegno di ieri è lo stesso di oggi: riunire tutti coloro che hanno a cuore la valorizzazione di Grumello e del suo territorio …

L’intensa attività è sempre orientata verso l’unico obiettivo, cioè quello di mantenere vive le tradizioni lasciateci dalle precedenti generazioni. La storia della Pro Loco è ricca di donne e uomini animati da passione sincera che ha richiesto loro grande impegno e sacrifici, sottraendo tempo ai propri interessi e alle proprie famiglie, ma che ha permesso miracoli organizzativi e momenti ricchi di soddisfazioni…”

Dopo aver ringraziato i membri del consiglio direttivo per “la presenza, il sostegno e la pazienza”, la presidente ha presentato la pubblicazione, “pensata per celebrare il quarantacinquesimo con i racconti di Giovanni Gandolfi sulla vita di paese, pubblicati dal 1993 per un decennio sul periodico Agrumello della Pro Loco.”

E’ intervenuta per un breve saluto la sindaca Visigalli che ha rivolto “un grosso augurio a tutti i grumellesi che si sono impegnati e verso i quali abbiamo un debito di riconoscenza. Spero vivamente che il loro esempio giovi alle nuove generazioni”.

La consigliera Rosita Boccalari che con la consigliera Gloria Manzoli ha curato la stesura della pubblicazione “Da Rosalunga al Mulinel, dal Cantòon a la Furnàas … e Brèdi “ ne ha letto alcuni passi, ringraziando poi la redazione del periodico Agrumello per la collaborazione, e lasciando la parola all’autore visibilmente commosso.”

Un altro momento emozionante è stata la consegna dei riconoscimenti ad alcune figure che si sono particolarmente distinte in questi 45 anni di vita. Sono saliti sul palco alcuni dei soci fondatori ed il sindaco dell’epoca Luigi Tantardini, gli ex presidenti, le segretarie e i membri della redazione di Agrumello (il direttore Albino Gorini, Giulia Granelli, Paolo Fornasari e Vittorio Grassi).

A chiusura dell’allegro pomeriggio, dopo gli auguri in musica, un ricco rinfresco offerto agli ospiti comodamente seduti ai tavoli imbanditi in veste natalizia e, è proprio il caso di dirlo, dulcis in fundo la torta celebrativa.

La Pro Loco dà ora appuntamento al prossimo evento, il Grumellino natalizio che sarà sabato 21 alle ore 21, sempre a Cascina Castello.

