Dal 20 al 22 dicembre, sotto la suggestiva Loggia dei Militi di Cremona, gli artisti Matteo Mandelli e Luca Baldocchi presenteranno un’installazione artistica inedita unica nel suo genere, parte del progetto Fioriture Sintetiche, curato da Alisia Viola. L’esposizione sarà visitabile dalle 9 alle 20.

Questa esposizione a Cremona rappresenta solo un’anticipazione locale del progetto Fioriture Sintetiche, che segna la prima tappa di un tour più ampio. Le informazioni e immagini ufficiali saranno rese pubbliche all’inizio di gennaio 2025, con il lancio completo del progetto. L’opera si sviluppa all’interno di una serra site-specific, dove i tradizionali vasi accolgono una flora straordinaria e inaspettata. I protagonisti della scena non saranno piante comuni, ma schermi digitali che, come fiori contemporanei, instaurano un profondo dialogo tra natura e tecnologia, realtà e mondo digitale, tradizione ed evoluzione.

“L’installazione invita a riflettere sui cambiamenti delle specie e sul ruolo della natura nell’era del tecnocene” spiegano gli organizzatori. “Ogni elemento dell’installazione si trasforma in un microcosmo in cui la natura si evolve attraverso il linguaggio tecnologico. I fiori digitali, personalizzabili e in continua trasformazione, simboleggiano adattamento e sopravvivenza, richiamando le teorie darwiniane. L’opera esplora la capacità di trasformazione e adattamento grazie alla tecnologia, mostrando come il digitale possa diventare un nuovo mezzo per abbracciare e reinterpretare il reale.

Il progetto rappresenta un ponte tra presente e futuro, ricordandoci come l’arte sia sempre un riflesso dell’epoca in cui si manifesta e, al contempo, una spinta verso una nuova visione del mondo, invitando il pubblico a immaginare un futuro in cui natura e tecnologia convivano e si influenzino reciprocamente, creando nuove sinergie”.

