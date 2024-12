Una delegazione di Anap Cremona, guidata dal presidente Alceste Bartoletti, è stata accolta in Comune dalla vicesindaco Francesca Romagnoli e dall’assessore alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna. L’incontro, che ha visto la partecipazione della vicepresidente Clelia Salimbeni e dei membri di giunta Claudio Ardigò e Stefano Conia, è stato un’importante occasione di confronto per approfondire i programmi già attuati e delineare prospettive future.

Il presidente Bartoletti ha ricordato l’importanza di Anap, che fa capo a Confartigianato, sia a livello locale con i suoi 2.000 soci in tutta la provincia, che a livello regionale, con 26.000 soci, e nazionale con oltre 240.000, rappresentando una realtà che sta alla base dell’economia e della società italiana. Bartoletti ha inoltre ricordato gli obiettivi dell’associazione che sono difendere e tutelare i diritti della persona anziana, diritti sanitari, morali, intellettuali, nonché materiali, promuovere l’immagine ed il ruolo attivo dell’anziano nella società e salvaguardare la conoscenza delle arti e dei mestieri dell’artigianato attraverso la loro trasmissione alle nuove generazioni.

Per quanto riguarda invece i programmi e le iniziative del 2024, già portati a compimento, sono stati ricordati i principali: il Banco Elementare, la raccolta benefica di materiale didattico da donare alle scuole, l’incontro sulla sicurezza informatica per i diversamente giovani, curato dal comandante della Polizia Postale di Cremona, gli incontri nelle scuole, la sottoscrizione di un “protocollo d’intesa” con Ats della Val Padana, per lo sviluppo della prevenzione e della promozione della salute e del benessere individuale, grazie al quale nel 2025 verranno organizzate iniziative comuni sul tema dell’alimentazione e dell’attività motoria, l’organizzazione del Concorso letterario “Angelo Rescaglio” e quella del Concorso internazionale di canto lirico Cappuccilli Patané Respighi e la partecipazione attiva al progetto AURA dell’Università Cattolica di Milano, sede di Cremona per lo studio e la messa a punto di alimenti particolarmente adatti per le persone anziane.

ANAP ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il Comune per favorire e sostenere iniziative a favore delle persone della terza età in un’ottica di “invecchiamento attivo”, ribadendo l’interesse e la volontà di essere presente su tutti i tavoli di lavoro dove si parla di queste tematiche.

Francesca Romagnoli e Marina Della Giovanna hanno illustrato le varie iniziative in cantiere e quelle da implementare, tra cui il parternariato sulla longevità, il progetto “Piedibus” e quello dei “Nonni vigili”, tutte opportunità per le persone che vogliono rendersi utili alla comunità. Un altro ambito di fattiva collaborazione tra il Comune e Anap è quello che prevede un forte legame intergenerazionale per uno scambio di esperienze lavorative che gli anziani artigiani possono trasmettere ai giovani interessati ad apprenderle.

Il presidente Bartoletti ha anche annunciato che, con alcuni colleghi di altre associazioni, si sta lavorando per ridare vita al Cupla provinciale (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo), in modo da poter dare più incisività e più forza all’azione delle singole organizzazioni che lo compongono. La notizia ha destato grande interesse negli amministratori comunali, anche perché in questo modo potrebbero avere un interlocutore unico ed ancor più autorevole con cui confrontarsi e dialogare.

