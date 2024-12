Con 21 voti a favore, 10 contrari e un’astensione (consigliera Maria Vittoria Ceraso), il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, dando atto che gli importi pareggiano in entrata e spesa per 186.130.709,66 euro nel 2025, per 143.166.195,67 euro nel 2026, per 136.376.938,16 euro nel 2027.

Il bilancio e tutti gli allegati, dallo schema dei lavori pubblici all’elenco delle alienazioni, sono stati al centro di una intensa giornata oggi in Consiglio Comunale, in una doppia seduta iniziata al mattino e terminata nel pomeriggio con le dichiarazioni dei vari componenti dei gruppi consigliari.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Virgilio – ha approvato un bilancio che coniuga la tutela dei servizi essenziali con il sostegno allo sviluppo, confermando risorse strategiche per la città universitaria. L’obiettivo è rendere Cremona sempre più attrattiva, valorizzando al contempo le sue istituzioni culturali. Il 2025 sarà un anno di investimenti significativi per il centro storico, con interventi sul vecchio ospedale e il completamento di cantieri di grande rilievo, che interesseranno la viabilità, le scuole e l’edilizia pubblica residenziale.

“Nonostante i tagli imposti dal governo, l’Amministrazione non intende utilizzarli come pretesto per scelte di razionalizzazione. Al contrario, contestiamo con fermezza l’approccio e il metodo di questi tagli, che penalizzano i territori gli enti locali, e ribadiamo il nostro impegno per garantire servizi di qualità e investimenti strategici per la città.

“Per quanto riguarda la fiscalità, i ritocchi sull’IMU sono stati limitati, così come la riduzione dei contributi alle scuole paritarie. Questa scelta riflette la volontà di mantenere un servizio educativo integrato e di qualità, in collaborazione con il settore privato. Più in generale, il Comune continuerà a sostenere una vasta rete di realtà locali, culturali e sociali. Guardando al futuro, sarà fondamentale rafforzare e valorizzare ulteriormente questa presenza, in particolare nel sostegno alle iniziative private che contribuiscono al benessere della comunità. Un bilancio, dunque, che guarda avanti, al servizio di una città in crescita e sempre più inclusiva”.

A proposito di Imu, queste le nuove aliquote in vigore dal 2025.





