Appuntamento prenatalizio anche per il Liceo Ginnasio Statale Daniele Manin di Cremona, che vuole celebrare con un evento festoso il senso di appartenenza al Liceo Linguistico coinvolgendo docenti e studenti impegnati in questo indirizzo di studi. Un evento aperto a tutti che si terrà venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 15:00, per poi proseguire con una serie di iniziative coordinate dai docenti di Lingue straniere.

L’intento è quello di divertirsi esplorando curiosità, abitudini, tradizioni delle diverse lingue e culture: inglese, francese, tedesca, spagnola, cinese, russa e finlandese; sono previste anche attività ludiche, musical, balli e Karaoke. L’evento è aperto all’intera comunità del Liceo Manin, alla cittadinanza, ad alunni ed ex-alunni, alle famiglie dei nostri studenti presenti e futuri.

Tanti i docenti e gli alunni coinvolti: Proff. Francesco Burgio, Nicoletta Fiorani, Silvia Galli, Alberto Maffini, Jennifer Marchesi, Sophie Roudaire, Stefania Spataro, Federico Telli, Ian Till, Chiara Vezzoli, Barbara Zagni. Tanti anche i ragazzi, dal primo al quinto anno, per un totale di una quindicina di classi coinvolte.

