E’ di una donna di 79 anni portata in ospedale con contusioni e vari traumi, il bilancio dello scontro tra un’auto e un autobotte, avvenuto questo pomeriggio lungo via Bergamo a Castelverde. Erano circa le 14,40 quando la Peugeot 208 condotta da un uomo di 78 anni, con a fianco la moglie 79enne, uscendo da via Gardinali per immettersi su via Bergamo, è andata a sbattere contro la fiancata sinistra del mezzo pesante, proprio sul lato dove viaggiava la passeggera, forse anche a causa della poca visibilità per nebbia e pioviggine.

Subito è stato allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa; quindi è stato richiesto anche l’intervento dei Carabinieri di Castelverde per gli accertamenti del caso e la regolazione del traffico.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

© Riproduzione riservata