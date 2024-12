La Polizia Locale, negli ultimi giorni, con pattuglie di agenti motociclisti, ha effettuato controlli per verificare il rispetto della normativa riguardante il divieto di utilizzo di cellulari alla guida. Com’è noto un numero significativo di sinistri stradali sono direttamente o indirettamente riconducibili alla distrazione causata proprio dall’utilizzo di smartphone mentre si guida.

Nel corso di questi interventi sono stati sanzionati sei conducenti ai quali è stata comminata una sanzione di 250 euro, è stata inoltre loro ritirata la patente per la successiva sospensione per un periodo da 15 giorni a due mesi. A questo si aggiunge la prevista decurtazione di 5 punti. Questi controlli mirati proseguiranno anche nei prossimi giorni.

L’assessore alla Sicurezza Santo Canale commenta positivamente questi primi risultati: “Accolgo positivamente questa tipologia di controllo stradale che non deve essere sporadico ma sempre più presente. L’obiettivo è abbattere la prima causa di incidenti in città, ovvero la distrazione alla guida, più precisamente tecnodistrazione in quanto causata dall’utilizzo improprio di dispositivi tecnologici.

Il messaggio ai conducenti deve essere chiaro: alla guida non sono consentite distrazioni. E noi faremo il massimo per garantire il rispetto delle norme. Ovviamente il divieto di utilizzo dei cellulari è solo uno dei numerosi controlli che andremo a fare, il codice della strada dovrà’ essere rispettato nella sua globalità”.

© Riproduzione riservata