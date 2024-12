Cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nelle sale della Prefettura di Cremona alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose locali. Sono stati premiati quattro cittadini cremonesi per il loro contributo sociale e professionale: Emanuele Bettini, nominato Cavaliere di Gran Croce, Salvatore Belluardo, Giampietro Masseroni e Gerardo Paloschi, insigniti del titolo di Cavaliere.

Il Prefetto Antonio Giannelli ha detto: “Le parole d’ordine sono impegno e passione. Al centro questa sera c’è la consegna delle onorificenze a quattro persone che si sono distinte per l’impegno che hanno profuso nella loro attività e per la passione con la quale lo hanno fatto. Ma avrete notato impegno e passione anche dei ragazzi della ristorazione del nostro Istituto Alberghiero. In questa serata abbiamo voluto accomunare questi concetti, anche perché troppo spesso si parla dei nostri ragazzi in maniera molto particolare. Avrete notato che molti ragazzi che si esibiranno in concerto sono addirittura senza spartito, potete immaginare che sacrificio comporta, quanto impegno e quanto lavoro. In questi giorni, quando venivano a provare, erano molto emozionati”.

Alla manifestazione hanno preso parte, oltre al presidente della Provincia Mariani e alla vicesindaca di Cremona, Romagnoli, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i sindaci dei comuni di residenza degli insigniti e diversi esponenti del mondo culturale, religioso ed economico del territorio.

Oltre al momento solenne della consegna delle onorificenze, gli ospiti hanno potuto assistere a un intenso momento musicale, curato dagli allievi dei corsi AFAM del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona.

Si sono esibiti i seguenti artisti: Oleksandr Puzankov al violino e Luca Bodini al pianoforte per Beethoven, Federica Riosa alla chitarra per Mertz, Gabriele Copparoni al sassofono per Telemann. Per Mozart, il quartetto di clarinetti era composto da Alessia Bolsi, Annachiara Bosonetto, Eugenio Gianola e Lorenzo Magrini. Stefan Stancic al violino e Leonardo Bodini al pianoforte hanno eseguito Monti, mentre Emanuela Fiumara, Claudia Rosso e Linda Pirato si sono esibite rispettivamente in brani di Puccini al pianoforte. Infine, Tetiana Petriv al soprano e Leonardo Bodini al pianoforte hanno interpretato Puccini.

Al termine del concerto il brindisi e gli auguri.

Cristina Coppola

