“Continuava a guardarsi le spalle. Era terrorizzata da lui che la seguiva e la minacciava”. Lo ha riferito oggi in aula l’attuale compagno di una 27enne presunta vittima di stalking da parte del suo ex, un 36enne cremonese finito a processo per aver messo in atto atteggiamenti persecutori nei confronti della donna con cui aveva convissuto e che poi lo aveva lasciato. L’uomo è anche accusato di molestie alla madre di lei che avrebbe ricevuto telefonate e messaggi dai toni ingiuriosi e offensivi.

“Lei riceveva dall’imputato messaggi a raffica“, ha detto oggi in aula il testimone, dal 2021 nuovo compagno della donna. “Voleva speronarmi con la macchina e ci ha seguito per mezza Cremona. Aveva anche tentato di investire il padre della mia compagna. Lui voleva tornare a stare con lei”.

La ragazza, che aveva denunciato il suo ex il 25 luglio del 2021, aveva detto che l’imputato, “persona vendicativa”, era ossessionato da lei. “Mi sputava in faccia, mi picchiava, mi spintonava”, aveva raccontato”, “e a quel punto ho deciso di tornare a vivere con i miei”. Da lì, secondo l’accusa, appostamenti, pedinamenti, accuse e offese su facebook e scenate e urla davanti alla casa dei genitori di lei: anche loro sarebbero stati pesantemente insultati e minacciati di morte.

Altri testimoni saranno sentiti nell’udienza del 23 maggio. L’imputato è assistito dall’avvocato Raffaella Buondonno.

