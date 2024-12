Il 24 dicembre dalle 10, una delegazione dell’Associazione Radicale Fabiano Antoniani entrerà in visita ispettiva al carcere di Cremona, insieme all’Assessora al Welfare di Cremona Marina della Giovanna, al presidente del Consiglio comunale di Cremona Luciano Pizzetti, ai consiglieri comunali Alessandro Portesani, Eleonora Sessa e Vittoria Loffi, oltre che al sindaco di Capralba, Damiano Cattaneo e al vice sindaco di Casaletto Vaprio, Edoardo Vola.

“I numeri della Casa Circondariale di Cremona sono problematici e non sono che lo specchio di una situazione nazionale che difficilmente propone soluzioni a un sovraffollamento intollerabile, tanto per i detenuti quanto per la polizia penitenziaria e il personale con il compito di risocializzare il reo” commenta Vittoria Loffi, che è anche segretaria dell’associazione. “La visita ispettiva annuale è parte di un percorso che, come Associazione, da tempo cerchiamo di portare avanti convintamente, per portare Istituzioni e cittadinanza alla scoperta di un microcosmo alle porte della città”.

Secondo i vertici dell’associazione, “La Casa Circondariale di Cremona, attualmente, sfida i limiti posti dalla sentenza Torreggiani, avvicinandosi pericolosamente a un tasso di sovraffollamento fuorilegge, nonostante l’impegno profuso da personale ed educatori.

Problematica peculiare della struttura sono poi le tossico e alcol-dipendenze di molteplici detenuti, oltre che diversi episodi di autolesionismo che rendono necessario un profondo intervento alla radice, nazionale e dei Ministri competenti. A conclusione della visita, verranno forniti i dati aggiornati concernenti la struttura.

