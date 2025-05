Cremona si candida a capitale del tennis in carrozzina. Vince, al termine di un torneo di livello assoluto, la squadra della Canottieri Baldesio, sempre al top in un settore in grande sviluppo che proprio nella città del Torrazzo trova linfa per crescere.

Il Centro Sportivo Stradivari ha ospitato la sesta edizione del Campionato Regionale a Squadre, manifestazione giocata sui campi di via Milano da giovedì a domenica.

Agonismo, grandi colpi, un crescendo di emozioni sino alla finalissima tra Baldesio e Special Bergamo Sport, vinta dai cremonesi sotto lo squadro dei vertici provinciali e regionali della Federtennis.

“Grazie a chi ci ha ospitato e a chi ci ha regalato emozioni in questi quattro giorni di torneo regionale – ha commentato il delegato Fitp Riccardo Manfredi -. Cremona si conferma la capitale d’Italia per numero di competizioni dedicate al tennis in carrozzina”.

“Un plauso a tutto il movimento e alla capacità di Cremona di primeggiare in questa disciplina e nel saper organizzare sempre manifestazioni di livello”: ha aggiunto Luca Zanacchi, assessore allo Sport del Comune di Cremona e tra le autorità scelte per premiare le due squadre che si sono contese la medaglia più prestigiosa.

A laurearsi campioni, i tennisti in carrozzina della Canottieri Baldesio: Lozano Scalvini, Giovanni Zeni, Luca Sbano e Simone Beltrame, capitanati da Roberto Bodini. Seconda classificata la Special Bergamo Sport, capitanata da Vanessa Ricci e composta da Silvia Morotti, Erik Trovesi, Paolo Cancelli e Lorenzo Filisetti.

