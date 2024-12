Con l’annuncio di sei band in un colpo solo il bill del Luppolo in Rock 2025 si arricchisce ulteriormente, raggiungendo la cifra di 17 formazioni che calcheranno il palco del festival dalle forti tinte hard’n’heavy.

Sono Infected Rain, Love Machine, Stranger Vision, The Headless Ghost, Wyv85 e Sexperience le band che si aggiungono alla settima edizione del festival, che si svolgerà venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 alle Colonie Padane di Cremona.

Gli Infected Rain rappresentano la nuova frontiera del metal: arrivano dalla Moldavia e la loro musica, come dimostra anche l’ultimo album ‘Time’, è una potente e originale miscela di nu metal, metalcore, groove metal, melodic death metal e alternative metal, senza disdegnare alcune contaminazioni trip-hop.

Gli italiani Stranger Vision sono una band prog power metal dal grande impatto live che unisce l’attitudine metal al penetrante approccio melodico.

Dietro il moniker WYV85 si nasconde la reunion dei parmensi Wyvern, una tra le più longeve band del metal italiano e attiva dagli anni ’80. L’attuale progetto intende riproporre le sonorità hard’n’heavy più tradizionali degli esordi, arricchite da una rinnovata maturità musicale e da una produzione più moderna e accurata.

The Headless Ghost arrivano nel panorama del metal tricolore nel 2021 con una miscela esplosiva che ricorda Mercyful Fate e King Diamond, senza dimenticare i maestri Black Sabbath e Iron Maiden.

I milanesi Love Machine, guidati dal carismatico cantante Rob Della Frera, affondano le loro radici negli Anni ’80. Capaci di attraversare le mode le loro canzoni sono una perfetta sintesi di hard’n’heavy.

Giocano in casa i cremonesi Sexperience che propongono un alternative metal che pesca a piene mani dal metal, dallo stoner, dall’heavy e dal grunge.

Da tradizione il festival ‘fatto dai fan per i fan’ si terrà in una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, dove il pubblico troverà un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale. Un’edizione che non tradisce l’amore per le varie declinazioni dell’universo metal e che guarda a 360 gradi per proporre, come negli anni scorsi, tre giorni di musica di alto livello.

Le prevendite sono aperte su LiveTicket, biglietteria e partner ufficiale dell’evento, con i seguenti prezzi: la giornata singola 59 euro (più i diritti di prevendita); l‘abbonamento per i tre giorni del festival 149 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock.

