Entra nel vivo il progetto Tenga il resto, con la distribuzione ai ristoranti aderenti del materiale della campagna. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cremona e dal Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio (Cial), realizzata in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio (Duc), è finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari nella ristorazione.

Questa seconda edizione, naturale prosecuzione della precedente, si concluderà a dicembre 2025. I ristoranti che hanno manifestato l’interesse all’adesione, attualmente 23, riceveranno nei prossimi giorni le vaschette in alluminio (sono ben 100.000 quelle messe a disposizione dal Cial) con l’apposita copertura riportante il logo del progetto, oltre ad alcuni gadget da porre sui tavoli. Contenitori che consentiranno ai clienti di portare a casa il cibo non consumato, in un ciclo virtuoso anti spreco.

Si tratta di una campagna di respiro nazionale, che ha già coinvolto Monza, Arezzo, Pordenone, Pavia, Macerata, Gorizia e Treviso. L’intento è riuscire a sradicare lo spreco alimentare, nocivo all’ambiente e all’economia. La scelta stessa dell’imballaggio in alluminio è strategica: questo materiale è riciclabile infatti al 100% infinite volte e la vaschetta, una volta differenziata correttamente, può rinascere ed essere trasformata in oggetti di uso comune come una moka o una bicicletta. Tematiche che, nel periodo di fine anno caratterizzato da pranzi e cenoni, risultano ancora più sentite.

“Questo è un modo concreto per sensibilizzare, in un momento così importante come le festività natalizie, l’importanza di non sprecare il cibo. Grazie ai ristoratori e al collega Luca Zanacchi per la collaborazione” dichiara l’Assessora all’Ambiente Simona Pasquali.

Il Comune, una volta avviato il progetto e consegnata una prima fornitura di materiale, proseguirà con un monitoraggio puntuale per verificare il buon andamento della campagna. I pubblici esercizi potranno comunque continuare a manifestare l’intenzione di aderire all’iniziativa contattando il Settore Ambiente ai seguenti recapiti: tel. 0372/407553 – email info.ambiente@comune.cremona.it

© Riproduzione riservata