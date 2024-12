L’Esperia Cremona espugna il PalaCoim di Offanengo strappando due punti al tie break contro una coriacea Trasporti Bressan Offanengo. Le tigri gialloblù si portano avanti con qualità nei primi due parziali, Offanengo si rimette in carreggiata portando la gara al set corto. Cremona fa quadrato e allunga fin dal principio del parziale, non consentendo il rientro concreto alle avversarie. MVP dell’incontro Francesca Parlangeli, sicura e grintosa in seconda linea. Top scorer dell’incontro Martina Martinelli (24 punti, 43%), per le neroverdi in doppia cifra anche Rodić (13), 11 punti per Campagnolo e Nardelli, 10 per Caneva, ben innescate da Bridi. Per Cremona, capitan Taborelli firma 16 punti (37%), doppia cifra anche per Bellia (13), Arciprete (12) e la ex di turno Modesti (10). La prima gara del 2025 vedrà Offanengo ospite di Concorezzo, Cremona ospiterà Albese.

LA VOCE DEL POST PARTITA

Sofia Felappi, opposto U.S. Esperia Cremona. “È stata sicuramente una partita molto impegnativa, come ci aspettavamo. Ci siamo preparate anche mentalmente tutta la settimana per arrivare pronte. Entrare in campo per me è sempre emozionante, ho avvertito tutto il calore delle compagne, la grinta e la voglia di vincere che ci ha portato a concludere positivamente la partita, pur con qualche difficoltà per merito di Offanengo”.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – U.S. ESPERIA CREMONA 2-3 (22-25 22-25 25-5 25-20 11-15)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 11, Campagnolo 11, Martinelli 24, Rodic 13, Caneva 10, Bridi 6, Tellone (L), Bole 3, Tommasini, Pinetti. Non entrate: Salvatori, Longhi (L), Favaretto, Compagnin. All. Bolzoni.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 13, Munarini 9, Taborelli 16, Arciprete 12, Modesti 10, Turlà 1, Parlangeli (L), Felappi 4, Zuliani 3, Zorzetto, Marchesini. Non entrate: Bondarenko, Bernabè (L), Maiezza. All. Zanelli.

ARBITRI: D’Argenio, Marigliano. NOTE – Durata set: 28′, 31′, 20′, 30′, 20′; Tot: 129′. MVP: Parlangeli.

