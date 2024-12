Dopo le festività, per i commercianti cremonesi è giunto il tempo di tirare le somme. Il risultato è un bilancio in chiaroscuro: se infatti nei due weekend pre natalizi i negozi all’ombra del Torrazzo hanno accolto diversi clienti, non sono mancate alcune problematiche, anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da qui, sono necessarie alcune valutazioni, in vista anche dei saldi che prendono il via dal prossimo 4 gennaio. L’abbiamo chiesto ai diretti interessati.

Il servizio di Andrea Colla

© Riproduzione riservata