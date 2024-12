Momenti di tensione tra gruppi di tifosi ultras questa mattina attorno alle 10,30 in piazza Libertà in vista del derby Cremonese – Brescia.

Un gruppo proveniente da via Mantova si è mosso verso via Dante, probabilmente in attesa della tifoseria avversaria in arrivo dalla stazione.

Sono stati lanciati fumogeni, botte sono state colpite con spranghe alcune vetture.

Il dispiegamento di forze dell’ordine – Polizia, Carabinieri e Polizia Locale – messo in campo in previsione di possibili disordini ha evitato il peggio. Dopo pochi istanti la situazione è tornata alla normalità.

Per terra alcuni cocci di bottiglia e da valutare i danni ai veicoli parcheggiati in via Brescia.

Le due telecamere di piazza Libertà hanno ripreso la scena e le immagini saranno al vaglio degli inquirenti.

