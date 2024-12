“Scendiamo in pista” è l’iniziativa che le associazioni Bi.Genitori e Slot Club 12 volt presentano come primo evento del 2025 per il secondo anno presso il Centro Commerciale Cremona Po.

Massimo Brugnini, presidente dell’associazione Bi.Genitori, dopo il successo dello scorso anno e grazie alla collaborazione con la direzione del Centro Commerciale, spiega che “abbiamo deciso di ‘scendere in pista’ riproponendo questa iniziativa gratuita per tutti (grandi e piccini). Saranno cinque giorni dal 2 al 6 gennaio presso la Piazza Est del Cremona Po, gioco, emozione e divertimento per far provare uno dei giochi che tutti abbiamo ricevuto da bambini in occasione delle feste. Una modalità per l’associazione per far conoscere le nostre attività nel rispetto della genitorialità”.

Giuseppe Santi, presidente dello Slot Club 12 Volt: “Vogliamo far conoscere questa nostra passione a tutti, come in questi anni anche le piste delle macchinine sono cambiate, provare i nuovi modelli di slot car su una pista a quattro corsie. Il nostro Club dispone di una pista fissa a quattro corsie a Castelnuovo del Zappa, un plastico dove tutti i sabati pomeriggio è possibile venire a trovarci e provare gratuitamente la nostra pista, basta una telefonata.

Siamo certi di ripetere il successo dello scorso anno, la partecipazione è gratuita per tutti, ci saranno simpatici gadget in regalo e poche regole da rispettare”.

L’evento si svolge alla Piazza dell’ingresso Est del Centro Commerciale Cremona Po.

Per tutte le informazioni, tel: 3881999687 e 339164413.

