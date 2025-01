La mattina del 1 gennaio i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, un uomo di 51 anni, con precedenti di polizia a carico.

Il 51enne dovrà scontare in carcere una condanna a quasi otto mesi di reclusione, intervenuta presso il Tribunale di Cremona nel 2021 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati commessi a Castelverde il 13 maggio 2021. Quel giorno un carabiniere della Stazione di Castelverde era intervenuto a casa dell’uomo per una segnalazione che riferiva di una violenta lite in famiglia.

Nel caos del momento, il 51enne aveva aggredito il militare ed era stato necessario l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona per fermarlo, bloccarlo ed arrestarlo. L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Cremona.

