Ogni anno a Cremona, in occasione dell’anniversario della nascita di don Primo Mazzolari (13 gennaio), viene offerta un’occasione di riflessione culturale su una delle tematiche che hanno caratterizzato la vita e il messaggio del parroco di Bozzolo, di cui è in corso la Causa di Beatificazione. Quest’anno l’appuntamento sarà incentrato sul tema del carcere e della giustizia.

Fresco di stampa, verrà presentato il libro “Oltre le sbarre, il Fratello”, curato da don Bruno Bignami e don Umberto Zanaboni, rispettivamente postulatore e vicepostulatore della Causa di Beatificazione e pubblicato grazie al contributo della Cooperativa “A Passo d’uomo” e della Fondazione Cariplo. Nell’anno giubilare, il tema della giustizia è quanto mai attuale, ma va visto con la lente della misericordia e della redenzione nei confronti di quanti hanno commesso gravi errori tanto da finire in carcere. Mazzolari è maestro di umanità e cerca di leggere il cuore, non si ferma all’apparenza o al pregiudizio. Pur senza affermarla in modo esplicito, la prospettiva di don Primo è la stessa che sostiene la giustizia riparativa: bisogna dialogare più che condannare, dare opportunità più che chiudere porte, perché “chi non crede alla redimibilità di una creatura umana non è cristiano”.

La presentazione si terrà Sabato 18 gennaio, alle ore 16.30 presso la Sala della Consulta del Comune di Cremona.

Ospiti d’eccezione saranno l’ex magistrato Gherardo Colombo, famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme e Omar Pedrini, cantautore, ex leader dei Timoria. A moderare l’incontro sarà la giornalista di CR1, Nicoletta Tosato. Interverranno anche i curatori del libro.

L’evento è organizzato dalla Postulazione e dalla Fondazione Mazzolari di Bozzolo.

