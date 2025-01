Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona, nella giornata di inizio saldi di sabato 4 gennaio, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, ha allestito uno stand informativo all’interno della galleria del centro commerciale CremonaPo, nell’ambito di una capillare campagna di sensibilizzazione riguardo ai furti agli anziani.

In particolare, visiti i frequenti furti commessi ai danno di persone anziane all’interno dei negozi, l’Arma, in collaborazione con la dirigenza del centro commerciale, ha deciso di allestire un punto informativo proprio all’interno della galleria, di fronte all’Ipercoop, volto a sensibilizzare in particolare le persone anziane che si apprestano ad entrare nell’ipermercato e che spesso lasciano le borse incustodite, anche per pochi attimi (ma sufficienti ai malintenzionati), mentre scelgono i prodotti da mettere nel carrello o mentre pesano la frutta e la verdura.

Inoltre I Carabinieri distribuiranno materiale informativo nell’ambito della campagna contro le truffe agli anziani, oltre a rispondere alle domande anche dei semplici curiosi che già dalle prime ore del mattino si sono fermati numerosi presso lo stand.

L’iniziativa proseguirà per tutta la giornata, che, visto l’inizio dei saldi, era contrassegnata dal bollino “rosso” come enorme affluenza al centro commerciale. Gli sconti allettanti attirano numerose persone, occasione ancora più ghiotta per i ladri; la presenza dello stand dell’Arma è sicuramente, oltre che punto di informazioni e di sensibilizzazione, anche un elemento deterrente che sicuramente serve anche a scoraggiare eventuali malintenzionati a compiere le azioni fraudolente.

Spesso infatti i militari si alternano tra lo stand e i vari negozi o reparti del supermercato per vigilare che tutto proceda secondo il rispetto della legge. Non solo, ma oltre ai militari in divisa è presente anche un nucleo in borghese, volto proprio ad intercettare i soggetti autori dei furti, questo non solo nella giornata di oggi ma con una cadenza pressoché quotidiana.

