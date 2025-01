Leggi anche: 03 Gen 2025 Vaccinazione antinfluenzale record

Milioni di italiani sono a letto con tosse, naso chiuso, dolori muscolari e articolari a cui si aggiungono febbre fino a 39 e mal di testa. I sintomi durano dai 5-7 giorni, meno per chi è vaccinato. Nei bambini, invece, la febbre alta dura di meno e il mal di testa è più raro. Anche i cremonesi non sono esenti dall’influenza di quest’anno, considerata molto intensa.

Il picco dell’influenza è previsto nei prossimi giorni, complici gli assembramenti durante le festività natalizie.

Finora si sono ammalati più di cinque milioni di italiani. In caso di sintomi bisogna chiamare il medico di base ed essere visitati. Vietati le cure fai da te con antibiotici che in caso di influenza non servono a nulla visto che si tratta di un’infezione virale. Evitare anche di correre al pronto soccorso in caso non si riesca a contattare il proprio medico di base. I rimedi della nonna come riposare al caldo, idratarsi bevendo molta acqua, bere con un bicchiere di latte caldo e miele in caso non si abbia appetito e darsi tempo sono le soluzioni migliori per rimettersi in piedi. Per tamponare i sintomi possono aiutare antipiretici in caso di febbre, aerosol se si ha il raffreddore e antinfiammatorio per il mal di gola. Regola fondamentale per prevenire il contagio: lavarsi frequentemente le mani e indossare la mascherina in luoghi chiusi.

