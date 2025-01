Prosegue in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale con numeri record. A breve saranno infatti raggiunte le 2 milioni di somministrazioni: 1.977.051 sono già state effettuate e registrate, mentre altre 47.000 dosi sono state distribuite ai medici di medicina generale che hanno già somministrato e stanno procedendo alla registrazione.

Risultati positivi anche per gli hotspot infettivologici distribuiti in tutte le Asst, iniziativa sperimentale di Regione Lombardia che ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali nelle fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale. Si tratta di strutture operative dalle 20 alle 24 dal lunedì al venerdì e in fascia oraria diurna il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi. Non sono ad accesso diretto.

Dal 1° dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, gli accessi totali registrati sono stati 2.209, con il maggior numero concentrato nella settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 (1.148 accessi). Per poter accedere agli hotspot infettivologici bisogna chiamare il numero 116117, gestito da AREU, dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 24 ore su 24 ore sabato, domenica e nei giorni festivi e prefestivi. I medici valutano telefonicamente la necessità di indirizzare l’assistito (cittadini dai 6 anni in su con sindromi respiratorie) presso l’hotspot più vicino.

L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato l’importanza della vaccinazione che “rappresenta un fondamentale strumento di prevenzione, soprattutto per le categorie più fragili della popolazione. Il risultato raggiunto testimonia l’efficienza del sistema sanitario lombardo e la sensibilità dei cittadini verso la propria salute e quella degli altri. Invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a proteggersi visto che la stagione invernale non è ancora finita. Il vaccino è facilmente prenotabile dal sito di Regione Lombardia. L’accesso capillare e tempestivo alla vaccinazione è garantito a tutti i cittadini – ha concluso Bertolaso – per tutelare la salute pubblica e prevenire complicazioni legate all’influenza stagionale”.

