Cecilia Sala liberata, la commozione dei genitori: “Felicissimi, è stato un incubo”

(Adnkronos) – È un giorno di gioia per i genitori di Cecilia Sala. A informarli della liberazione della figlia, avvenuta oggi 8 gennaio 2025 dopo 20 giorni in carcere in Iran, è stata la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che li ha contattati telefonicamente.

“Sto andando a Roma, sono felicissima”, ha detto la madre della giornalista Elisabetta Vernoni, contattata da L’Aria che tira su La7. Cecilia Sala infatti è in volo verso Roma: l’aereo che la riporterà a casa atterrerà alle 15.30 all’aeroporto di Ciampino.

“Cecilia sta tornando. Ho pianto, mi ha detto: ‘Papà, non piangere, è finito un incubo che è durato tantissimo tempo’”, ha dichiarato Renato Sala al Tg1. “Le dirò che sono orgoglioso, che è stata una donna forte, e a proposito di donne forti sicuramente il riferimento a una presidente del Consiglio che è riuscita a mantenere una lucidità, una proattività che io giudico straordinaria. L’incubo è stato indubbiamente alleviato dalla vicinanza del Paese”, ha concluso il padre della giornalista.